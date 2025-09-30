Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sua cadeira está lotada de roupas? Saiba o que isso realmente revela sobre você

Mais do que bagunça, o hábito pode refletir escolhas conscientes e até cuidado com a saúde mental

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 06:00

Cadeira com roupas
Cadeira com roupas Crédito: Shutterstock

Você é dessas pessoas que mantém uma cadeira lotada com roupas no seu quarto? O hábito é bastante comum e, normalmente, é visto como um sinal de preguiça ou desleixo. Mas e se te contássemos que há explicações bem mais interessantes do que apenas falta de organização?

De acordo com Leticia Martín Enjuto, especialista em psicologia clínica e bem-estar emocional, essa cena é quase um clássico do cotidiano. "Nem sempre se trata de desorganização, mas sim de uma solução prática: roupas que não estão sujas o suficiente para o cesto, mas também não limpas o suficiente para o armário", explicou a psicóloga, ao portal online Cuerpo Mente.

Famosos que perderam muito peso

Jojo Todynho perdeu mais de 80kg por Reprodução
A cantora passou por cirurgia bariátrica, além de outros procedimentos para remover o excesso de pele resultante da perda de peso, como abdominoplastia e lipoaspiração. Também passou a adotar hábitos saudáveis e exercícios por Reprodução
Francisco Gil perdeu 35kg por Globo / Redes sociais
Músico mudou radicalmente o estilo de vida após o diagnóstico de câncer da mãe, Preta Gil; ele com terapeuta, nutricionistas e médicos por Reprodução
Gominho perdeu 61kg por Reprodução/Instagram
Apresentador disse que emagrecimento veio com a ajuda de remédios, além de alimentação regulada e prática de exercícios físicos por Reprodução/Instagram
Maiara perdeu mais de 30kg por Reprodução
A cantora, que já tinha passado por uma bariátrica, disse que fez lipoaspiração e "operação de guerra para emagrecer", com regulação de hormônios, alimentação balanceada e exercícios por Reprodução
Tico Santa Cruz perdeu 20kg por Reprodução/Facebook e Reprodução/Instagram @viniciusvictor33 e @leandrosousafotografias
O cantor passou a adotar uma alimentação saudável e praticar esportes, além de treino na academia por Reprodução/Instagram
Aila Menezes perdeu 51kg por Reprodução
A cantora se submeteu há um ano a uma cirurgia bariátrica por Reprodução
Lizzo perdeu 27kg por Reprodução/Instagram
A cantora negou o uso de remédios, e disse que a perda de peso veio com alimentação balanceada e treinos por Reprodução/Instagram
Ferrugem perdeu 35kg por Reprodução/Instagram
O cantor foi mais um a perder peso após reeducação alimentar e prática regular de exercícios físicos por Reprodução
Fabiano Menotti perdeu 52kg por Reprodução
O cantor apostou na combinação de canetas emagrecedoras, alimentação saudável e equilibrada e rotina de exercícios físicos por Reprodução
Viih Tube perdeu 15kg por Reprodução/Instagram
Ex-BBB adotou rotina saudável e também passou por cirurgias como lipo nas costas e braços e abdominoplastia por Reprodução/Instagram
1 de 20
Jojo Todynho perdeu mais de 80kg por Reprodução

Ela explica que, o que vemos como bagunça, muitas vezes é apenas um “estacionamento temporário” para itens em trânsito. Ou seja, mais praticidade do que bagunça.

Além disso, o acúmulo de roupas pode refletir escolhas conscientes. Em meio a tantas demandas do dia a dia, pequenas tarefas como dobrar ou guardar peças podem acabar ficando em segundo plano. "Ter roupas na cadeira não significa que alguém seja desleixado em todos os aspectos da vida", afirma Leticia. O hábito, na verdade, pode significar uma forma de priorizar o que realmente importa no momento.

Outro ponto importante é o cansaço mental. Depois de um dia cheio, até gestos simples, como pendurar uma camiseta, parecem exigir energia demais. Nesse contexto, deixar a roupa na cadeira pode ser uma forma de preservar forças e descansar. "Não se trata de incapacidade, mas de adiar tarefas consideradas menos prioritárias", falou a psicóloga.

De acordo com o Infobae, pesquisadores de Harvard reforçaram que pequenos hábitos cotidianos ajudam no controle do estresse e contribuem para o bem-estar emocional.

Filhos de famosos ganham nomes inusitados

Ludmilla e Brunna Gonçalves mostraram o rosto de Zuri por Reprodução
Mariana Rios fez vídeo para o filho sobre o nome dele: 'Palo' por Reprodução / Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann mostra ultrassom da filha Zuza por Reprodução / Instagram
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução | Instagram
O pequeno Rás, filho de MC Daniel e Lorena Maria, nasceu em 18 de fevereiro por Reprodução/Instagram
Zuri, filha de Ludmilla e Brunna nasceu em Miami nos EUA por Reproduçãoi/Instagram
Iza e Nala em Praia do Forte por Reprodução / Redes Sociais
Yuri e sua filha Nala por Reprodução
Karina Barbieri e Seu Jorge batizaram o filho como Samba Jorge por Reprodução/Instagram
Duda Nagle, Zoe e Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
Letícia Colin e o filho, Uri por Reprodução/Instagram
Mayana Moura com o filho, Lestat, e o marido, Louis Harang por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar tem uma filha chamada Ilha, que é fruto do seu relacionamento com a modelo Shay Dufau por Reprodução/Redes Sociais
1 de 14
Ludmilla e Brunna Gonçalves mostraram o rosto de Zuri por Reprodução

No entanto, especialistas alertam: se a pilha de roupas se torna constante a ponto de atrapalhar a rotina, pode ser sinal de procrastinação. A diferença está em quando o hábito deixa de ser pontual e começa a gerar sensação de desconforto ou caos.

Em resumo, a cadeira cheia de roupas não é necessariamente um símbolo de bagunça. Quando não causa ansiedade ou prejuízos, ela pode ser vista como uma estratégia pessoal de organização e até um jeito de equilibrar a mente no dia a dia.

Leia mais

Imagem - Câncer, Escorpião e Capricórnio terão que driblar desafios e contratempos nesta semana; veja previsão

Câncer, Escorpião e Capricórnio terão que driblar desafios e contratempos nesta semana; veja previsão

Imagem - Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana

Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana

Imagem - 4 signos podem viver uma paixão à primeira vista ainda em setembro

4 signos podem viver uma paixão à primeira vista ainda em setembro

Mais recentes

Imagem - O que comer para turbinar memória e foco, segundo especialistas

O que comer para turbinar memória e foco, segundo especialistas
Imagem - De Belém ao horário nobre: Guto Galvão estreia em 'Vale Tudo' após vencer grave doença

De Belém ao horário nobre: Guto Galvão estreia em 'Vale Tudo' após vencer grave doença
Imagem - Mileide Mihaile atualiza saúde do filho após cirurgia para retirada de tumor no crânio

Mileide Mihaile atualiza saúde do filho após cirurgia para retirada de tumor no crânio

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público
01

Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público

Imagem - Quase R$9 mil por mês: veja mensalidades de colégios de Salvador
02

Quase R$9 mil por mês: veja mensalidades de colégios de Salvador

Imagem - Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)
03

Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)

Imagem - “Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos
04

“Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos