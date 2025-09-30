PODE NÃO SER PREGUIÇA

Sua cadeira está lotada de roupas? Saiba o que isso realmente revela sobre você

Mais do que bagunça, o hábito pode refletir escolhas conscientes e até cuidado com a saúde mental

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 06:00

Cadeira com roupas Crédito: Shutterstock

Você é dessas pessoas que mantém uma cadeira lotada com roupas no seu quarto? O hábito é bastante comum e, normalmente, é visto como um sinal de preguiça ou desleixo. Mas e se te contássemos que há explicações bem mais interessantes do que apenas falta de organização?

De acordo com Leticia Martín Enjuto, especialista em psicologia clínica e bem-estar emocional, essa cena é quase um clássico do cotidiano. "Nem sempre se trata de desorganização, mas sim de uma solução prática: roupas que não estão sujas o suficiente para o cesto, mas também não limpas o suficiente para o armário", explicou a psicóloga, ao portal online Cuerpo Mente.

Ela explica que, o que vemos como bagunça, muitas vezes é apenas um “estacionamento temporário” para itens em trânsito. Ou seja, mais praticidade do que bagunça.

Além disso, o acúmulo de roupas pode refletir escolhas conscientes. Em meio a tantas demandas do dia a dia, pequenas tarefas como dobrar ou guardar peças podem acabar ficando em segundo plano. "Ter roupas na cadeira não significa que alguém seja desleixado em todos os aspectos da vida", afirma Leticia. O hábito, na verdade, pode significar uma forma de priorizar o que realmente importa no momento.

Outro ponto importante é o cansaço mental. Depois de um dia cheio, até gestos simples, como pendurar uma camiseta, parecem exigir energia demais. Nesse contexto, deixar a roupa na cadeira pode ser uma forma de preservar forças e descansar. "Não se trata de incapacidade, mas de adiar tarefas consideradas menos prioritárias", falou a psicóloga.

De acordo com o Infobae, pesquisadores de Harvard reforçaram que pequenos hábitos cotidianos ajudam no controle do estresse e contribuem para o bem-estar emocional.



No entanto, especialistas alertam: se a pilha de roupas se torna constante a ponto de atrapalhar a rotina, pode ser sinal de procrastinação. A diferença está em quando o hábito deixa de ser pontual e começa a gerar sensação de desconforto ou caos.