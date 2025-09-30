Acesse sua conta
O que comer para turbinar memória e foco, segundo especialistas

A comunidade médica já não enxerga o envelhecimento apenas como algo ligado à idade

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:00

Nutrientes essenciais podem reduzir riscos de declínio cognitivo
Nutrientes essenciais podem reduzir riscos de declínio cognitivo Crédito: Freepik

Uma alimentação equilibrada pode ser uma grande aliada da saúde cerebral. Estudos mostram que incluir certos nutrientes na dieta ajuda a prevenir o declínio cognitivo e até melhorar a memória e a concentração.

Como ter uma boa memória?

Especialistas contam ao jornal ABC, da Espanha, que o segredo está em investir em hábitos saudáveis desde cedo. “Foi demonstrado que dietas como a dieta mediterrânea, rica em vegetais e azeite de oliva, proporcionam benefícios cognitivos quantificáveis”, afirma o geriatra Manuel Antón, do Complexo Hospitalar Universitário de Cáceres.

Envelhecimento saudável e cérebro ativo

A comunidade médica já não enxerga o envelhecimento apenas como algo ligado à idade. Hoje, fala-se em fragilidade e vulnerabilidade, conceitos mensuráveis e, em muitos casos, reversíveis. Nesse cenário, nutrição, exercícios físicos e treinamento cognitivo se destacam como estratégias eficazes quando adotados precocemente.

Para a nutricionista Eva M. Bautista, da Blua Sanitas, “uma dieta equilibrada que inclua nutrientes é essencial para o cérebro. Alimentos ricos em antioxidantes, ácidos graxos essenciais e vitaminas específicas melhoram a circulação cerebral e protegem as células nervosas do envelhecimento precoce”.

Nutrientes que protegem o cérebro

Entre os alimentos mais recomendados estão:

  • Frutas e vegetais como mirtilos, laranjas, brócolis e espinafre, que oferecem antioxidantes e vitamina C.
  • Peixes gordurosos, como salmão e atum, ricos em ômega-3, fundamentais para memória e concentração.
  • Nozes e amêndoas, fontes de vitamina E e antioxidantes que ajudam na função cognitiva.
  • Chocolate amargo com alto teor de cacau, que estimula a circulação cerebral.
  • Leguminosas como lentilhas e feijão, que fornecem ácido fólico e proteínas.
  • Azeite de oliva extra virgem, que combate a inflamação neuronal e melhora a circulação.

Quando procurar orientação médica

Especialistas reforçam que mudanças na alimentação devem ser acompanhadas de orientação profissional. Como destaca Miryam Piqueras, da Sanitas Mayores, “consultar um profissional permitirá uma orientação personalizada e evitará problemas como perda de memória de curto prazo, dificuldade para lembrar nomes ou datas, ou problemas de atenção e foco em tarefas cotidianas”.

