O que comer para turbinar memória e foco, segundo especialistas

Agência Correio
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:00
Uma alimentação equilibrada pode ser uma grande aliada da saúde cerebral. Estudos mostram que incluir certos nutrientes na dieta ajuda a prevenir o declínio cognitivo e até melhorar a memória e a concentração.
Como ter uma boa memória?
Especialistas contam ao jornal ABC, da Espanha, que o segredo está em investir em hábitos saudáveis desde cedo. “Foi demonstrado que dietas como a dieta mediterrânea, rica em vegetais e azeite de oliva, proporcionam benefícios cognitivos quantificáveis”, afirma o geriatra Manuel Antón, do Complexo Hospitalar Universitário de Cáceres.
A comunidade médica já não enxerga o envelhecimento apenas como algo ligado à idade. Hoje, fala-se em fragilidade e vulnerabilidade, conceitos mensuráveis e, em muitos casos, reversíveis. Nesse cenário, nutrição, exercícios físicos e treinamento cognitivo se destacam como estratégias eficazes quando adotados precocemente.
Para a nutricionista Eva M. Bautista, da Blua Sanitas, “uma dieta equilibrada que inclua nutrientes é essencial para o cérebro. Alimentos ricos em antioxidantes, ácidos graxos essenciais e vitaminas específicas melhoram a circulação cerebral e protegem as células nervosas do envelhecimento precoce”.
Entre os alimentos mais recomendados estão:
Especialistas reforçam que mudanças na alimentação devem ser acompanhadas de orientação profissional. Como destaca Miryam Piqueras, da Sanitas Mayores, “consultar um profissional permitirá uma orientação personalizada e evitará problemas como perda de memória de curto prazo, dificuldade para lembrar nomes ou datas, ou problemas de atenção e foco em tarefas cotidianas”.