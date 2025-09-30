SAÚDE E BEM-ESTAR

O que comer para turbinar memória e foco, segundo especialistas

A comunidade médica já não enxerga o envelhecimento apenas como algo ligado à idade

Agência Correio

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:00

Nutrientes essenciais podem reduzir riscos de declínio cognitivo Crédito: Freepik

Uma alimentação equilibrada pode ser uma grande aliada da saúde cerebral. Estudos mostram que incluir certos nutrientes na dieta ajuda a prevenir o declínio cognitivo e até melhorar a memória e a concentração.

Especialistas contam ao jornal ABC, da Espanha, que o segredo está em investir em hábitos saudáveis desde cedo. “Foi demonstrado que dietas como a dieta mediterrânea, rica em vegetais e azeite de oliva, proporcionam benefícios cognitivos quantificáveis”, afirma o geriatra Manuel Antón, do Complexo Hospitalar Universitário de Cáceres.

Envelhecimento saudável e cérebro ativo

A comunidade médica já não enxerga o envelhecimento apenas como algo ligado à idade. Hoje, fala-se em fragilidade e vulnerabilidade, conceitos mensuráveis e, em muitos casos, reversíveis. Nesse cenário, nutrição, exercícios físicos e treinamento cognitivo se destacam como estratégias eficazes quando adotados precocemente.

Para a nutricionista Eva M. Bautista, da Blua Sanitas, “uma dieta equilibrada que inclua nutrientes é essencial para o cérebro. Alimentos ricos em antioxidantes, ácidos graxos essenciais e vitaminas específicas melhoram a circulação cerebral e protegem as células nervosas do envelhecimento precoce”.

Nutrientes que protegem o cérebro

Entre os alimentos mais recomendados estão:

Frutas e vegetais como mirtilos, laranjas, brócolis e espinafre, que oferecem antioxidantes e vitamina C.

como mirtilos, laranjas, brócolis e espinafre, que oferecem antioxidantes e vitamina C. Peixes gordurosos , como salmão e atum, ricos em ômega-3, fundamentais para memória e concentração.



, como salmão e atum, ricos em ômega-3, fundamentais para memória e concentração. Nozes e amêndoas , fontes de vitamina E e antioxidantes que ajudam na função cognitiva.



, fontes de vitamina E e antioxidantes que ajudam na função cognitiva. Chocolate amargo com alto teor de cacau, que estimula a circulação cerebral.



com alto teor de cacau, que estimula a circulação cerebral. Leguminosas como lentilhas e feijão, que fornecem ácido fólico e proteínas.



como lentilhas e feijão, que fornecem ácido fólico e proteínas. Azeite de oliva extra virgem, que combate a inflamação neuronal e melhora a circulação.



Quando procurar orientação médica