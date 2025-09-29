Acesse sua conta
Regalias e luxos: veja como é a vida do passageiro que alcançou recorde de 21 milhões de milhas

Entre aeroportos e aviões, ele fez da aviação seu estilo de vida

  Publicado em 29 de setembro de 2025 às 05:00

  • Agência Correio

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 05:00

Tom Stuker
Tom Stuker Crédito: Reprodução

O empreendedor americano Tom Stuker conquistou um feito impressionante: mais de 21 milhões de milhas acumuladas, milhares de voos e regalias exclusivas que o tornaram uma verdadeira lenda da aviação.

Tom Stuker por Reprodução

De viagens de negócios sem glamour a experiências de luxo com champanhe e chocolates, sua trajetória revela como a paixão por voar pode ultrapassar qualquer limite.

Como tudo começou: do medo de voar à paixão pelos ares

Tom Stuker não nasceu amante de aviões. No início da carreira, quando sua rede de concessionárias automotivas ainda engatinhava, ele encarava voos longos na classe econômica e, muitas vezes, sentia até receio de estar no ar.

Tudo mudou em 1984, em uma viagem de negócios para Melbourne, na Austrália, quando descobriu o fascínio pela rotina aérea.

A partir desse momento, Stuker passou a enxergar as viagens não apenas como obrigação profissional, mas como estilo de vida. O ingresso no programa de fidelidade da United Airlines abriu caminho para que ele acumulasse milhas de forma consistente, transformando cada deslocamento em oportunidade.

Com o tempo, os voos se multiplicaram. Para alcançar 21 milhões de milhas, ele embarcou mais de 10 mil vezes, dedicando, em média, de 200 a 250 dias por ano a bordo de um avião. Para Stuker, o céu se tornou quase uma segunda casa.

O reconhecimento das companhias aéreas 

O volume de viagens e a lealdade impressionante chamaram a atenção da United Airlines. Logo, o passageiro frequente passou a receber benefícios exclusivos, que iam muito além do simples conforto.

Ele se tornou membro do clube de serviços global da companhia, reservado a quem ultrapassa 4 milhões de milhas, um círculo extremamente seleto.

As regalias variavam de upgrades automáticos para a primeira classe até cortesias especiais em voos sem disponibilidade premium. O reconhecimento era uma forma de agradecer a fidelidade, mas também de destacar a importância de um cliente que se tornou símbolo da aviação comercial.

Com isso, Stuker deixou de ser apenas um passageiro comum. Tornou-se uma figura conhecida nos aeroportos do mundo inteiro, celebrado pela própria companhia como uma verdadeira lenda viva da fidelidade aérea.

Histórias que viraram lendas nos ares

Entre tantas experiências acumuladas, algumas marcaram sua jornada. Em uma viagem de última hora para comemorar o aniversário de casamento com a esposa, Darlene, não havia lugar disponível na primeira classe, obrigando-os a viajar na econômica. Mesmo assim, a companhia fez questão de surpreendê-los.

No portão de embarque, foram recebidos com champanhe, chocolates, uma carta de desculpas personalizada e ainda um presente em dinheiro: US$ 3.500 (cerca de R$ 14 mil). Gestos assim mostram como Stuker ultrapassou o status de cliente, transformando-se em uma figura simbólica para a empresa.

Esses episódios reforçam a dimensão quase mitológica de sua história. Afinal, poucos viajantes no mundo podem dizer que transformaram a vida nos ares em um legado, acumulando não apenas milhas, mas experiências que inspiram todos os apaixonados por voar.

