Como usar códigos na Netflix para desbloquear categorias ocultas

Você sabia que é possível desbloquear categorias super específicas na Netflix? Aprenda a usar os códigos secretos e explore um mundo de novos filmes

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 21:07

Use códigos secretos da Netflix para encontrar filmes e séries que estavam fora do seu radar, de comédias pastelão a clássicos do suspense Crédito: Pexels

Você sabia que a Netflix tem categorias específicas — mas bem específicas mesmo, como humor ácido, clássicos do suspense e séries britânicas — escondidas da interface? Com alguns códigos secretos da Netflix, você pode desbloquear essas categorias e encontrar novos filmes e séries para maratonar sem mistério.

Essas categorias não são ocultas de propósito, mas servem para organizar as "prateleiras digitais" do serviço de streaming e recomendar conteúdo para os usuários. Elas são acessadas por códigos numéricos que liberam listas de filmes e séries, tornando a busca por algo novo muito mais fácil e divertida.

Embora não funcionem nos aplicativos para smartphones e TVs, esses códigos são super úteis no navegador de internet. Para começar, você só precisa estar logado na sua conta. No endereço da URL, basta adicionar o código no final do endereço netflix.com/browse/genre/XXXX. Por exemplo, “Séries em Espanhol” usam o código 67675

Como usar os códigos secretos da Netflix

Você deve estar se perguntando como saber o código de todas as categorias, já que são centenas. Existem sites que hospedam uma lista completa para facilitar a sua vida. Um deles é o netflix-codes.com, que organiza tudo por gênero. É uma forma rápida de encontrar exatamente o que você procura. Abaixo, você encontra uma lista abrangente de códigos, organizada conforme a própria Netflix.

Lista de códigos da Netflix

Aqui estão os códigos secretos que liberam categorias para você explorar. Algumas categorias podem se repetir porque se encaixam em mais de um gênero, mas não se preocupe, a lista abaixo está completa e organizada.

Ação & Aventura 1365

2125 – Ação e Aventura Militar

43040 – Comédias de Ação

10702 – Ação e Aventura sobre Espionagem

9584 – Ação e Aventura Policial

1568 – Ficção Científica com Ação e Fantasia

43048 – Suspense de Ação

77232 – Filmes de Ação Asiáticos

7442 – Aventura

10118 – Filmes de super-herois e quadrinhos

8985 – Filmes de Artes Marciais

7700 – Westerns (Faroestes)

20541 – Filmes sobre Sequestro

46576 – Clássicos de Ação e Aventura

Filmes Clássicos 31574

46576 – Clássicos de Ação e Aventura

31694 – Comédias Clássicas

29809 – Dramas Clássicos

32392 – Musicais Clássicos

31273 – Filmes Clássicos Românticos

47147 – Ficção Científica e Fantasia Clássicos

46588 – Clássicos do Suspense

48744 – Filmes de Guerra Clássicos

46553 – Séries Clássicas

47465 – Faroestes Clássicos (Westerns)

7687 – Filmes Noir

52858 – Épicos

53310 – Cinema mudo

Comedies 6548

9302 – Animes Comédia

10256 – Comédias Pastelão

89585 – Comédias de Terror

869 – Humor Ácido

13335 – Comédias Musicais

2700 – Comédias Políticas

5286 – Comédias sobre Esportes

1402 – Comédias de Fim de Noite

26 – PseudoDocumentários

9702 – Comédias Pastelão (2)

11559 – Comédia Stand-up

3519 – Comédias Teen

4922 – Sátiras

