Como usar códigos na Netflix para desbloquear categorias ocultas

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 21:07
Você sabia que a Netflix tem categorias específicas — mas bem específicas mesmo, como humor ácido, clássicos do suspense e séries britânicas — escondidas da interface? Com alguns códigos secretos da Netflix, você pode desbloquear essas categorias e encontrar novos filmes e séries para maratonar sem mistério.
Lançamentos de outubro da Netflix
Essas categorias não são ocultas de propósito, mas servem para organizar as "prateleiras digitais" do serviço de streaming e recomendar conteúdo para os usuários. Elas são acessadas por códigos numéricos que liberam listas de filmes e séries, tornando a busca por algo novo muito mais fácil e divertida.
Embora não funcionem nos aplicativos para smartphones e TVs, esses códigos são super úteis no navegador de internet. Para começar, você só precisa estar logado na sua conta. No endereço da URL, basta adicionar o código no final do endereço netflix.com/browse/genre/XXXX. Por exemplo, “Séries em Espanhol” usam o código 67675
Você deve estar se perguntando como saber o código de todas as categorias, já que são centenas. Existem sites que hospedam uma lista completa para facilitar a sua vida. Um deles é o netflix-codes.com, que organiza tudo por gênero. É uma forma rápida de encontrar exatamente o que você procura. Abaixo, você encontra uma lista abrangente de códigos, organizada conforme a própria Netflix.
Aqui estão os códigos secretos que liberam categorias para você explorar. Algumas categorias podem se repetir porque se encaixam em mais de um gênero, mas não se preocupe, a lista abaixo está completa e organizada.
2125 – Ação e Aventura Militar
43040 – Comédias de Ação
10702 – Ação e Aventura sobre Espionagem
9584 – Ação e Aventura Policial
1568 – Ficção Científica com Ação e Fantasia
43048 – Suspense de Ação
77232 – Filmes de Ação Asiáticos
7442 – Aventura
10118 – Filmes de super-herois e quadrinhos
8985 – Filmes de Artes Marciais
7700 – Westerns (Faroestes)
20541 – Filmes sobre Sequestro
46576 – Clássicos de Ação e Aventura
31694 – Comédias Clássicas
29809 – Dramas Clássicos
32392 – Musicais Clássicos
31273 – Filmes Clássicos Românticos
47147 – Ficção Científica e Fantasia Clássicos
46588 – Clássicos do Suspense
48744 – Filmes de Guerra Clássicos
46553 – Séries Clássicas
47465 – Faroestes Clássicos (Westerns)
7687 – Filmes Noir
52858 – Épicos
53310 – Cinema mudo
9302 – Animes Comédia
10256 – Comédias Pastelão
89585 – Comédias de Terror
869 – Humor Ácido
13335 – Comédias Musicais
2700 – Comédias Políticas
5286 – Comédias sobre Esportes
1402 – Comédias de Fim de Noite
26 – PseudoDocumentários
9702 – Comédias Pastelão (2)
11559 – Comédia Stand-up
3519 – Comédias Teen
4922 – Sátiras
5475 – Comédias Românticas
Filmes Clássicos 31574
