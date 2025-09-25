Acesse sua conta
Para maratonar: veja o que chega à Netflix em outubro

Lista de lançamentos do próximo mês inclui 4ª temporada de The Witcher e filme estrelado por Cillian Murphy

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 19:10

Séries e filmes chegam ao catálogo da Netflix em outubro
Séries e filmes chegam ao catálogo da Netflix em outubro Crédito: Divulgação

Outubro chega repleto de novidades na Netflix. De filmes recém-lançados ao retorno de séries populares, 17 títulos entrarão no catálogo do streaming a partir da próxima quarta-feira (1º).

Alguns dos destaques entre as séries são a segunda temporada da comédia “Ninguém Quer”, indicada a três categorias no Emmy 2025, e a terceira temporada de “Monstro”, antologia de Ryan Murphy.

Lançamentos de outubro da Netflix

Gênio dos Desejos por Jisun Park
Os Donos do Jogo por Aline Arruda/Netflix
Balada de Um Jogador por Divulgação/Netflix
Monstro: A História de Ed Gein por Divulgação/Netflix
Halloween por Ryan Green/Netflix
Ninguém Quer por Erin Simkin/Netflix
Casa de Dinamite por Divulgação/Netflix
A Mulher na Cabine 10 por Divulgação/Netflix
The Witcher por Divulgação/Netflix
Caramelo por Divulgação/Netflix
Todo Mundo em Pânico por Divulgação/Netflix
Steve por Divulgação/Netflix
Mergulho Noturno por Divulgação/Netflix
A Diplomata por LIAM DANIEL/NETFLIX
Os filmes também chegam com força, para todos os gostos, dos suspenses aos documentários. Entre eles, estão “Balada de Um Jogador”, dirigido por Edward Berger e protagonizado por Colin Farrell, a comédia dramática brasileira “Caramelo”, estrelada por Rafael Vitti e pelo cãozinho Amendoim, e o drama Steve, com Cillian Murphy. 

A programação de Halloween também marca presença, com uma seleção especial para a época mais assustadora do ano: os filmes Halloween, Mergulho Noturno e Todo Mundo em Pânico, além da série Medo Real.

Confira os lançamentos:

SÉRIES

  • Monstro: A História de Ed Gein (03/10)

A chocante história real de Ed Gein, o famoso assassino e ladrão de túmulos que inspirou muitos dos serial killers mais icônicos de Hollywood.

  • Românticos Anônimos (16/10)

Uma chocolatier brilhante com medo de fazer contato visual conhece um herdeiro incapaz de tocar em outras pessoas. Mas, de alguma forma, os dois se aproximam.

  • A Diplomata: Temporada 3 (16/10)

No turbilhão da diplomacia de crise, Kate precisa lidar com uma nova administração frágil e uma ameaça letal que pode ter consequências internacionais.

  • Ninguém Quer: Temporada 2 (23/10)

O romance de Joanne e Noah fica ainda mais turbulento diante de dramas familiares, desafios profissionais e uma grande questão existencial.

  • Os Donos do Jogo (29/20)

A máfia da contravenção carioca entra em ebulição com a iminente legalização dos jogos de azar, o interesse de um grupo criminoso estrangeiro no mercado local e com a rápida ascensão de Profeta, um novo aspirante ao trono da cidade.

  • The Witcher: Temporada 4 (30/10)

Após os eventos chocantes que alteram o Continente e encerram a terceira temporada, a nova temporada segue Geralt, Yennefer e Ciri, que enfrentam a travessia do continente devastado pela guerra e seus muitos demônios separados uns dos outros.

FILMES

  • Caramelo (08/10)

Ao receber um diagnóstico inesperado, um chef em ascensão redescobre a graça da vida com a ajuda de um vira-lata caramelo neste drama emocionante e divertido.

  • Casa de Dinamite (24/10)

Um míssil não identificado é disparado contra os Estados Unidos, dando início a uma corrida para encontrar o responsável e decidir o que fazer.

  • A Mulher na Cabine 10 (10/10)

A bordo de um iate de luxo a trabalho, uma jornalista vê uma pessoa caindo no mar, mas ninguém acredita. Para descobrir a verdade, ela coloca a própria vida em risco.

  • Balada de Um Jogador (29/10)

Nos luxuosos cassinos de Macau, um jogador fugindo do passado e das dívidas fica fascinado por uma mulher enigmática na mesa de bacará.

  • Steve (03/10)

Ao longo de um dia intenso, o dedicado diretor de um reformatório luta para manter os alunos na linha enquanto enfrenta os próprios desafios.

PRODUÇÕES COREANAS

  • Gênio dos Desejos (03/10)

Depois de um milênio, um gênio exuberante reaparece. Será que a magia dele pode transformar a vida sem graça de uma mulher em um mundo de amor e fantasia?

DOCUMENTÁRIO

  • Victoria Beckham (09/10)

Victoria Beckham, a Spice Girl que virou uma estilista renomada, fala sobre a rotina e os preparativos para a Semana de Moda de Paris.

ESPECIAL HALLOWEEN

  • Todo Mundo em Pânico (04/10)

Um grupo de adolescentes que carrega um segredo é perseguido por um serial killer nesta paródia dos filmes de terror dos anos 1990.

  • Medo Real (07/10)

Com reconstituições imersivas e entrevistas recentes, esta série assustadora mostra encontros paranormais do ponto de vista de quem os viveu.

  • Halloween (07/10)

Há 40 anos, um assassino cometeu uma carnificina na noite de Halloween. Agora ele está novamente à solta – e seu alvo é a vítima que conseguiu escapar e sua família.

  • Mergulho Noturno (18/10)

Em busca de recomeço, um jogador de beisebol aposentado se muda com a família para uma nova casa, mas uma força malévola que habita a piscina os atormenta.

