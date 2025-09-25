Para maratonar: veja o que chega à Netflix em outubro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 19:10
Outubro chega repleto de novidades na Netflix. De filmes recém-lançados ao retorno de séries populares, 17 títulos entrarão no catálogo do streaming a partir da próxima quarta-feira (1º).
Alguns dos destaques entre as séries são a segunda temporada da comédia “Ninguém Quer”, indicada a três categorias no Emmy 2025, e a terceira temporada de “Monstro”, antologia de Ryan Murphy.
Lançamentos de outubro da Netflix
Os filmes também chegam com força, para todos os gostos, dos suspenses aos documentários. Entre eles, estão “Balada de Um Jogador”, dirigido por Edward Berger e protagonizado por Colin Farrell, a comédia dramática brasileira “Caramelo”, estrelada por Rafael Vitti e pelo cãozinho Amendoim, e o drama Steve, com Cillian Murphy.
A programação de Halloween também marca presença, com uma seleção especial para a época mais assustadora do ano: os filmes Halloween, Mergulho Noturno e Todo Mundo em Pânico, além da série Medo Real.
SÉRIES
A chocante história real de Ed Gein, o famoso assassino e ladrão de túmulos que inspirou muitos dos serial killers mais icônicos de Hollywood.
Uma chocolatier brilhante com medo de fazer contato visual conhece um herdeiro incapaz de tocar em outras pessoas. Mas, de alguma forma, os dois se aproximam.
No turbilhão da diplomacia de crise, Kate precisa lidar com uma nova administração frágil e uma ameaça letal que pode ter consequências internacionais.
O romance de Joanne e Noah fica ainda mais turbulento diante de dramas familiares, desafios profissionais e uma grande questão existencial.
A máfia da contravenção carioca entra em ebulição com a iminente legalização dos jogos de azar, o interesse de um grupo criminoso estrangeiro no mercado local e com a rápida ascensão de Profeta, um novo aspirante ao trono da cidade.
Após os eventos chocantes que alteram o Continente e encerram a terceira temporada, a nova temporada segue Geralt, Yennefer e Ciri, que enfrentam a travessia do continente devastado pela guerra e seus muitos demônios separados uns dos outros.
FILMES
Ao receber um diagnóstico inesperado, um chef em ascensão redescobre a graça da vida com a ajuda de um vira-lata caramelo neste drama emocionante e divertido.
Um míssil não identificado é disparado contra os Estados Unidos, dando início a uma corrida para encontrar o responsável e decidir o que fazer.
A bordo de um iate de luxo a trabalho, uma jornalista vê uma pessoa caindo no mar, mas ninguém acredita. Para descobrir a verdade, ela coloca a própria vida em risco.
Nos luxuosos cassinos de Macau, um jogador fugindo do passado e das dívidas fica fascinado por uma mulher enigmática na mesa de bacará.
Ao longo de um dia intenso, o dedicado diretor de um reformatório luta para manter os alunos na linha enquanto enfrenta os próprios desafios.
PRODUÇÕES COREANAS
Depois de um milênio, um gênio exuberante reaparece. Será que a magia dele pode transformar a vida sem graça de uma mulher em um mundo de amor e fantasia?
DOCUMENTÁRIO
Victoria Beckham, a Spice Girl que virou uma estilista renomada, fala sobre a rotina e os preparativos para a Semana de Moda de Paris.
ESPECIAL HALLOWEEN
Um grupo de adolescentes que carrega um segredo é perseguido por um serial killer nesta paródia dos filmes de terror dos anos 1990.
Com reconstituições imersivas e entrevistas recentes, esta série assustadora mostra encontros paranormais do ponto de vista de quem os viveu.
Há 40 anos, um assassino cometeu uma carnificina na noite de Halloween. Agora ele está novamente à solta – e seu alvo é a vítima que conseguiu escapar e sua família.
Em busca de recomeço, um jogador de beisebol aposentado se muda com a família para uma nova casa, mas uma força malévola que habita a piscina os atormenta.