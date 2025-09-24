Acesse sua conta
Menina desaparecida há seis anos é reencontrada após episódio de série na Netflix

Um espectador reconheceu a adolescente em episódio de “Mistérios Sem Solução”

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 12:05

A mãe de Kayla Unbehaun decidiu fugir com a filha sem comunicar o genitor, dando início a uma busca que durou seis anos Crédito: Reprodução/Netflix

Em um desfecho digno de série policial, uma garota desaparecida há seis anos nos Estados Unidos foi finalmente encontrada graças a um episódio da Netflix. Kayla Unbehaun, que havia sumido em 2017 aos nove anos, após um espectador identificar a jovem em uma loja na Carolina do Norte em 2023.

O caso foi retratado no 9º episódio da terceira temporada de Mistérios Sem Solução, sob o título “Sequestro pelos Genitores”. A série documental, especializada em casos de crimes não resolvidos, apresentou detalhes sobre o desaparecimento de Kayla e sua mãe, Heather Unbehaun, que fugiram durante uma visita supervisionada ao pai da menina, Ryan Iserka.

Após reconhecer a adolescente, que já tinha 15 anos em 2023, o espectador alertou funcionários da loja, que acionaram a polícia. Heather foi detida sob acusação de sequestro e teve fiança fixada em US$ 250 mil (aproximadamente R$ 1,3 milhão). Kayla foi imediatamente entregue ao pai, que comemorou o reencontro e agradeceu às autoridades e organizações que auxiliaram na busca.

“Estou muito feliz por Kayla estar em segurança em casa. Agradeço ao Departamento de Polícia de South Elgin e a todos que colaboraram para esse desfecho”, declarou Ryan em comunicado à imprensa.

O sequestro ocorreu durante uma disputa judicial de guarda. A Justiça de Illinois havia concedido a tutela definitiva de Kayla ao pai, considerando que Heather dificultava o vínculo da filha com ele. A mãe, portanto, decidiu fugir com a filha sem comunicar o genitor, dando início a uma busca que durou seis anos.

Mistérios Sem Solução estreou na Netflix em 2020 e já conta com cinco temporadas, abordando casos de desaparecimentos, crimes e mistérios não solucionados. A produção se tornou referência do gênero true crime, e o episódio que revelou o caso de Kayla foi determinante para o reencontro da família.

