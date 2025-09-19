Fã gasta R$ 6 mil para almoçar com Backstreet Boys e relata decepção: 'Esperava algo melhor'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13:09
Uma fã brasileira viralizou nas redes sociais após compartilhar a experiência de ter desembolsado cerca de R$ 6 mil para almoçar com Nick Carter e Howie Dorough, integrantes dos Backstreet Boys, em São Paulo. O encontro aconteceu no restaurante Starlane, paralelo à participação do grupo no festival The Town, realizado no último sábado (13).
Debora Machado contou, em uma sequência de posts no Threads, que pagou US$ 1 mil (cerca de R$ 5,3 mil) para participar do evento exclusivo. Segundo ela, a recepção de Howie foi calorosa e atenciosa, rendendo até autógrafo em seu álbum Millennium. “Howie é simplesmente maravilhoso! Pergunta seu nome, puxa um papo rápido e foi super querido. Disse que meu CD era item de colecionador, fez uma dedicatória fofa e ainda me abraçou”, descreveu via g1.
O almoço foi servido após o momento de fotos e vídeos com os artistas. Debora avaliou a refeição como “deliciosa”, embora tenha apontado falhas técnicas na interação coletiva com Howie, feita via microfone. “Quem estava perto conseguiu ouvir, mas quem estava em outros espaços não”, observou.
Já a experiência com Nick Carter, segundo a fã, foi mais fria. “Ficamos muito tempo esperando as fotos, mas tudo acontecia em segundos. Ele não autografa, não conversa praticamente nada. Você chega, sorri, tira a foto e sai. Se bobear, a foto até fica ruim de tão rápido”, afirmou.
Backstreet Boys
Apesar de sempre ter considerado Nick seu integrante favorito, Debora disse ter sentido a diferença entre os dois encontros: “Com o Howie é algo especial, dá pra sentir. Já com o Nick parece mais um produto sendo vendido. Está tudo bem, mas por custar R$ 6 mil, esperava uma experiência mais organizada e completa”.
Após o show no Brasil, os Backstreet Boys seguiram em turnê, com apresentações no Cazaquistão, Áustria e, em seguida, retomando a temporada de shows no The Sphere, em Las Vegas, no fim do ano.