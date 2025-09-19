Acesse sua conta
Fã gasta R$ 6 mil para almoçar com Backstreet Boys e relata decepção: 'Esperava algo melhor'

Os Backstreet Boys retornaram ao Brasil como um dos headliners do festival The Town, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13:09

Backstreet Boys
Backstreet Boys Crédito: Divulgação

Uma fã brasileira viralizou nas redes sociais após compartilhar a experiência de ter desembolsado cerca de R$ 6 mil para almoçar com Nick Carter e Howie Dorough, integrantes dos Backstreet Boys, em São Paulo. O encontro aconteceu no restaurante Starlane, paralelo à participação do grupo no festival The Town, realizado no último sábado (13).

Debora Machado contou, em uma sequência de posts no Threads, que pagou US$ 1 mil (cerca de R$ 5,3 mil) para participar do evento exclusivo. Segundo ela, a recepção de Howie foi calorosa e atenciosa, rendendo até autógrafo em seu álbum Millennium. “Howie é simplesmente maravilhoso! Pergunta seu nome, puxa um papo rápido e foi super querido. Disse que meu CD era item de colecionador, fez uma dedicatória fofa e ainda me abraçou”, descreveu via g1.

O almoço foi servido após o momento de fotos e vídeos com os artistas. Debora avaliou a refeição como “deliciosa”, embora tenha apontado falhas técnicas na interação coletiva com Howie, feita via microfone. “Quem estava perto conseguiu ouvir, mas quem estava em outros espaços não”, observou.

Já a experiência com Nick Carter, segundo a fã, foi mais fria. “Ficamos muito tempo esperando as fotos, mas tudo acontecia em segundos. Ele não autografa, não conversa praticamente nada. Você chega, sorri, tira a foto e sai. Se bobear, a foto até fica ruim de tão rápido”, afirmou.

Backstreet Boys

Backstreet Boys por Divulgação
AJ McLean, do Backstreet Boys, dança nu em vídeo no Tiktok semanas após anúncio do divórcio por Reprodução/ Redes sociais
Divulgação de encontros com cantores do Backstreet Boys em São Paulo por Divulgação
Cantor do Backstreet boys é acusado de estupro por Divulgação
Integrantes do Backstreet Boys mandam recado para os brasileiros por Reprodução/Instagram
Backstreet Boys no clipe 'I Want It That Way' por Reprodução/Youtube
1 de 6
Backstreet Boys por Divulgação

Apesar de sempre ter considerado Nick seu integrante favorito, Debora disse ter sentido a diferença entre os dois encontros: “Com o Howie é algo especial, dá pra sentir. Já com o Nick parece mais um produto sendo vendido. Está tudo bem, mas por custar R$ 6 mil, esperava uma experiência mais organizada e completa”.

Após o show no Brasil, os Backstreet Boys seguiram em turnê, com apresentações no Cazaquistão, Áustria e, em seguida, retomando a temporada de shows no The Sphere, em Las Vegas, no fim do ano.

