Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esporte da vez! Veja 6 dicas para correr maratonas e meias-maratonas

Especialistas orientam sobre treinos, hidratação e cuidados essenciais para encarar a prova com segurança

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:00

A preparação para uma maratona ou meia-maratona exige disciplina, organização e cuidados com o corpo e a mente (Imagem: Baggio na cestach | Shutterstock)
A preparação para uma maratona ou meia-maratona exige disciplina, organização e cuidados com o corpo e a mente Crédito: Imagem: Baggio na cestach | Shutterstock

Encarar o desafio de uma maratona ou meia-maratona vai muito além da paixão pela corrida. Trata-se de uma jornada que exige disciplina, organização e um olhar atento para cada detalhe do corpo e da mente. Treinos consistentes, nutrição equilibrada e estratégias de prevenção são tão importantes quanto a força de vontade.

Para ajudar quem sonha em completar a prova com energia e sem contratempos, a médica do esporte Flávia Magalhães e o fisioterapeuta esportivo Rodolfo Parreira, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), compartilham orientações importantes. Confira!

1. Planeje o treino com antecedência

O ideal é treinar de quatro a seis meses antes da prova, aumentando gradualmente a quilometragem, realizando fortalecimento muscular e incluindo treinos de coordenação.

2. Faça uma avaliação médica

Antes de iniciar os treinos de corrida, é fundamental passar por avaliação para checar a saúde cardiovascular e prevenir lesões.

3. Atenção à hidratação e à alimentação durante a preparação para a maratona

Nas 48 horas que antecedem a corrida, aumente o consumo de água e inclua carboidratos na dieta. Durante a maratona, utilize géis de carboidrato e isotônicos já testados nos treinos.

Nas provas de maratona e meia-maratona, o ideal é utilizar tênis já testados nos treinos para evitar desconfortos e lesões (Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock)
Nas provas de maratona e meia-maratona, o ideal é utilizar tênis já testados nos treinos para evitar desconfortos e lesões (Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock) Crédito:

4. Use apenas roupas e tênis já testados

Roupas e tênis novos podem causar bolhas e desconforto. O ideal é correr com aquilo que já foi usado durante os treinos.

5. Controle o ritmo e a ansiedade durante a maratona

Para iniciantes em maratonas, o segredo é manter constância e não buscar velocidade. Respeitar o próprio ritmo reduz o risco de fadiga e lesões.

6. Cuide da recuperação

Após a prova, dê prioridade à reposição de líquidos, sais minerais, proteínas e carboidratos, além de garantir boas horas de descanso.

Por Matheus Figueiredo

Mais recentes

Imagem - Delivery de drogas: suspeitos são presos com 1,8 mil porções de maconha em avenida de Salvador

Delivery de drogas: suspeitos são presos com 1,8 mil porções de maconha em avenida de Salvador
Imagem - Obras da Ponte Salvador-Itaparica ganham cronograma oficial; saiba quando vão começar

Obras da Ponte Salvador-Itaparica ganham cronograma oficial; saiba quando vão começar
Imagem - Guarda Municipal preso por estuprar crianças e adolescentes na Bahia agia em escola pública

Guarda Municipal preso por estuprar crianças e adolescentes na Bahia agia em escola pública

MAIS LIDAS

Imagem - Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato
01

Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
02

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Imagem - Quem é Lay Sousa, influenciadora baiana agredida em fast food de Feira de Santana
03

Quem é Lay Sousa, influenciadora baiana agredida em fast food de Feira de Santana

Imagem - Jojo Todynho troca de visual e namorado reage: “Tá parecendo um cavalo”
04

Jojo Todynho troca de visual e namorado reage: “Tá parecendo um cavalo”