Backstreet Boys no The Town 2025: veja horário do show e como assistir

Boy band mais famosa dos anos 90 volta ao Brasil como headliner do festival em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 15:07

Backstreet Boys
Backstreet Boys Crédito: Divulgação

O The Town 2025 abre nesta sexta-feira (12) o segundo final de semana de apresentações no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A grande atração da noite será o show dos Backstreet Boys, que retornam ao Brasil após dois anos e prometem emocionar fãs com seus maiores sucessos.

A boy band norte-american - formada por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson e Brian Littrell - sobe ao Palco Skyline às 23h15. O espetáculo terá transmissão ao vivo nos canais pagos Multishow e Bis, além do Globoplay para assinantes. Para o público que não possui assinatura, o streaming irá liberar acesso gratuito de forma alternada, trocando o sinal entre os dois canais a cada 30 minutos.

Além do quinteto, a sexta-feira no festival contará com shows de nomes nacionais e internacionais, como Pedro Sampaio, Di Ferrero, Luísa Sonza, Duda Beat, TZ da Coronel, Jota Quest, CeeLo Green e Jason Derulo.

A TV Globo também exibirá flashes da programação e, ao fim da noite, apresenta um compacto especial - aos sábados, depois do Altas Horas, e nos outros dias, após o Estrela da Casa.

Horários de sexta (12) no The Town 2025

  • Palco Skyline
  1. 15h40 – The Flight
  2. 15h50 – Jota Quest
  3. 18h10 – CeeLo Green
  4. 20h30 – Jason Derulo
  5. 23h15 – Backstreet Boys

Backstreet Boys

Backstreet Boys por Divulgação
AJ McLean, do Backstreet Boys, dança nu em vídeo no Tiktok semanas após anúncio do divórcio por Reprodução/ Redes sociais
Cantor do Backstreet boys é acusado de estupro por Divulgação
Integrantes do Backstreet Boys mandam recado para os brasileiros por Reprodução/Instagram
Backstreet Boys no clipe 'I Want It That Way' por Reprodução/Youtube
1 de 5
Backstreet Boys por Divulgação

  • Palco The One
  1. 14h40 – Di Ferrero
  2. 17h00 – Duda Beat
  3. 19h20 – Pedro Sampaio
  4. 21h55 – Luísa Sonza

The Town

The Town por Divulgação
The Town por Divulgação
The Town por Divulgação
The Town por Divulgação
The Town por Divulgação
The Town por Divulgação
The Town por Divulgação
1 de 7
The Town por Divulgação

  • The Tower
  1. 01h05 – Dubdogz

  • Palco Quebrada
  1. 15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town
  2. 18h15 – Duquesa
  3. 20h35 – Kayblack

  • Palco Factory
  1. 13h00 – Kaê Guajajara
  2. 14h45 – Brô MCs
  3. 17h05 – Alee
  4. 19h25 – TZ da Coronel

  • São Paulo Square
  1. 14h00 – SP Square Big Band
  2. 17h10 – SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares
  3. 19h30 – Leo Gandelman
  4. 22h05 – Snarky Puppy

O festival segue até domingo (14), com shows de Mariah Carey, Ivete Sangalo, Jessie J, Lionel Richie, Camila Cabello, Katy Perry, J Balvin, Ludmilla e muitos outros.

