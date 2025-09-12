Backstreet Boys no The Town 2025: veja horário do show e como assistir

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 15:07
O The Town 2025 abre nesta sexta-feira (12) o segundo final de semana de apresentações no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A grande atração da noite será o show dos Backstreet Boys, que retornam ao Brasil após dois anos e prometem emocionar fãs com seus maiores sucessos.
A boy band norte-american - formada por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson e Brian Littrell - sobe ao Palco Skyline às 23h15. O espetáculo terá transmissão ao vivo nos canais pagos Multishow e Bis, além do Globoplay para assinantes. Para o público que não possui assinatura, o streaming irá liberar acesso gratuito de forma alternada, trocando o sinal entre os dois canais a cada 30 minutos.
Além do quinteto, a sexta-feira no festival contará com shows de nomes nacionais e internacionais, como Pedro Sampaio, Di Ferrero, Luísa Sonza, Duda Beat, TZ da Coronel, Jota Quest, CeeLo Green e Jason Derulo.
A TV Globo também exibirá flashes da programação e, ao fim da noite, apresenta um compacto especial - aos sábados, depois do Altas Horas, e nos outros dias, após o Estrela da Casa.
Backstreet Boys
The Town
O festival segue até domingo (14), com shows de Mariah Carey, Ivete Sangalo, Jessie J, Lionel Richie, Camila Cabello, Katy Perry, J Balvin, Ludmilla e muitos outros.