LUTO

Astro chinês Yu Menglong, de 'Eternal Love', morre em acidente aos 37 anos

Ator e cantor, conhecido como Alan Yu, faleceu em Pequim

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11:54

Astro chinês Yu Menglong, de “Eternal Love”, morre aos 37 anos após queda em prédio Crédito: Reprodução/Instagram

O ator e cantor chinês Yu Menglong, também conhecido internacionalmente como Alan Yu, morreu aos 37 anos após sofrer uma queda de um edifício em Pequim. O caso aconteceu na madrugada de quarta para quinta-feira (11), no distrito de Chaoyang.

De acordo com relatos divulgados pela imprensa chinesa, Yu passou a noite do dia 10 de setembro reunido com amigos. Por volta das 2h da madrugada, ele se retirou para descansar em um quarto e trancou a porta. Horas depois, ao deixarem o local, os amigos perceberam sua ausência. O corpo do artista foi encontrado pouco antes das 6h por um morador que passeava com seu cachorro, acionando imediatamente a polícia.

As autoridades descartaram a possibilidade de crime, classificando o episódio como acidente. Relatos preliminares apontam que a queda pode ter ocorrido por falha na proteção de uma janela, mas a investigação oficial ainda analisa detalhes.

O estúdio que gerenciava a carreira de Yu confirmou a notícia em comunicado: "Estamos profundamente tristes em informar a todos que nosso amado Menglong faleceu após uma queda na quinta-feira. De acordo com a investigação policial, a criminalidade foi descartada. Que o falecido descanse em paz e que os vivos permaneçam fortes", dizia o aviso divulgado pelo estúdio de trabalho de Yu na quinta-feira.

Yu Menglong, também conhecido como Alan Yu 1 de 4

Nascido em 15 de junho de 1988, em Urumqi, Xinjiang, Yu Menglong iniciou a carreira artística como cantor em programas de talentos, como 'My Show' e 'Happy Boys'. Sua transição para a atuação aconteceu em 2014, no drama 'The Loving Home'.

O grande reconhecimento veio em 2015, quando interpretou o nono príncipe na série histórica 'Go Princess Go', um fenômeno de audiência nas plataformas de streaming chinesas. Dois anos depois, consolidou sua carreira ao viver um dos protagonistas de 'Eternal Love', produção de fantasia que bateu recordes de público e levou seu nome ao mercado internacional.