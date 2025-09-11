Sônia surpreende Lauro com beijo em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (11)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 05:00
O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta quinta-feira (11), promete fortes emoções e várias viradas na história. Após muita perseguição, Policarpo consegue derrubar Ernesto, permitindo que Sabiá o prenda novamente. Na delegacia, o vilão não perde tempo e liga para Tamires, pedindo um advogado para tentar se livrar da enrascada.
Enquanto isso, Zé dos Porcos causa confusão no dancing e acaba expulso do local. Já Celso encontra uma carta de Sandra que pode trazer novas revelações. No núcleo romântico, Sônia toma a iniciativa e beija Lauro, mas o médico se irrita e deixa claro que não aprova a atitude da moça.
No sítio, Maria Divina se refugia em uma gruta junto das galinhas, à espera de Zé dos Porcos. Haydée, por sua vez, pede a ajuda de Tobias para enviar um presente especial a alguém. Dita também entra em conflito ao afirmar a Lúcio que só topará a turnê caso possa levar o filho Joaquim consigo.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Já Samir recebe a visita de Zulma e Zenaide, o que desperta desconfiança em Aderbal e Marilda. O clima fica ainda mais tenso quando Candinho pressiona Ernesto a revelar o paradeiro de seu filho, exigência que pode mudar os rumos da trama.
Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, e a programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.