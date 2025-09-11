variedades

6 dicas para escolher tecidos resistentes para casa com pets

Veja como encontrar materiais que não estragam com facilidade, conciliando design e praticidade

Portal Edicase

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 22:01

Alguns tipos de tecidos são ideais para casas com animais Crédito: Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Henrique Ribeiro

Ter um animal de estimação em casa é sinônimo de alegria, mas também de cuidados extras na hora de decorar. Sofás, almofadas, cortinas e roupas de cama estão sempre expostos a pelos, arranhões e pequenas bagunças do dia a dia. Por isso, escolher os tecidos certos faz toda a diferença para manter a beleza dos ambientes sem abrir mão da praticidade.

As arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, à frente da Dantas & Passos Arquitetura, explicam que hoje já é possível conciliar design e praticidade sem abrir mão de nenhum dos dois. “Não precisamos escolher entre ter um sofá bonito ou um sofá que resista aos pets, pois o mercado oferece excelentes escolhas pet-friendly ”, esclarecem.

A seguir, confira 6 dicas para escolher tecidos resistentes para casa com pets!

1. Tipo de tecido para o sofá

Primeiramente, vale entender um detalhe imprescindível sobre esse tema: a trama nada mais é que a forma como os fios são entrelaçados. “Quanto mais fechado for esse arranjo, menor a chance deles repuxarem, acumular pelos ou sofrer com arranhões. Já os tecidos mais abertos, como o linho puro, são mais frágeis e correm o risco de danificarem”, explica Paula Passos.

Com experiência, a dupla aborda os detalhes sobre os tecidos mais usados na decoração de interiores:

Suede: com toque macio e trama fechada, a limpeza é bastante simples. “O interessante é que ele sempre entregará um visual elegante”, explica Danielle Dantas;

Couro sintético: embora muitos moradores demonstrem o receio de utilizar, Paula Passos afirma que o couro é uma alternativa bacana, pois não gruda pelos, resiste às mordidas moderadas e é impermeável para a intensidade leve de líquidos. “Basta um pano úmido para higienizar”, complementa;

Veludo tecnológico antipelo: com a evolução da indústria têxtil, esse material é sofisticado ao toque e, ainda por cima, não acumula pelos;

Sarja impermeabilizada: com seu aspecto natural, agrega vantagens semelhantes aos demais;

Linho sintético: diferente do original, suporta muito bem a vivência dos bichinhos de estimação;

Acquablock (impermeável): ideal contra líquidos e manchas, é perfeito para quem tem pets mais bagunceiros.

Para áreas externas, as especialistas consideram a robustez da lona e tecidos acrílicos que, ainda por cima, resistem às intempéries da natureza.

O ideal para as almofadas é escolher modelos sem franjas ou aplicações Crédito: Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Eduardo Pozella

2. Cuidados com as almofadas

No dia a dia, as almofadas se transformam, facilmente, em mordedores e cabos de guerra. Danielle Dantas e Paula Passos relatam que, para não abrir mão delas, a dica é considerar os mesmos tecidos usados nos sofás e sempre contar com a opção de remover para lavar.

“Não recomendamos modelos com franjas longas e aplicações soltas. Para não tirar o prazer dos acabamentos, indicamos bordados mais firmes e detalhes sutis e vale destacar que o mesmo se aplica às mantas decorativas” , enfatizam.

3. Tecidos para as cortinas

No caso das cortinas, o indicado é priorizar tecidos de trama firme tal qual o blackout em poliéster, gaze de linho sintético, persianas de PVC ou telas solares. Em casas com gatos, as arquitetas fazem a advertência para evitar modelos longos que toquem o chão, já que os felinos têm o hábito de escalar e puxar os fios.

Tecidos delicados como o voil puro? Nem pensar! As arquitetas ainda comentam que “as cortinas são indispensáveis no dia a dia para o décor e, para tanto, os tecidos sintéticos entregam um caimento belíssimo e durável” .

4. Tecidos para a roupa de cama

Para quem divide a cama com seus bichinhos, a roupa de cama apropriada faz muita diferença. Para as profissionais, o percal 200 fios ou superior é uma das melhores escolhas, uma vez que reúnem a suavidade e resistência para lavagens frequentes. Outra possibilidade é a microfibra premium, de boa qualidade, que além de não reter pelos, seca rápido e é apropriada para o uso intenso.

No frio, tecidos mais pesados como o matelassado de algodão ou cobertores em microfibra mantêm o quentinho necessário e são notas 10 em todos os requisitos. Com a chegada do calor, o ideal é considerar tecidos leves e respiráveis, como percal e malha fria, que oferecem conforto térmico e são fáceis de lavar.

A paleta de tons médios, como cinza e bege, é ideal para casas com Crédito:

5. Cores e estampas

Na escolha da paleta, tons médios como cinza, bege-escuro, fendi e caramelo se mostram estratégicos e ajudam a disfarçar manchas, pelos e sinais de desgaste. Também vale a pena dispor de estampas miúdas ou mesclas para manter o visual sempre impecável.

6. Como prolongar a vida dos tecidos

Além da escolha certa, é possível investir em tratamentos que ampliam a vida útil dos estofados — caso da impermeabilização profissional, uma grande aliada contra líquidos. E, claro, as mantas e capas laváveis que protegem as áreas de maior contato com os pets .

Por fim, vale lembrar que não é só o tecido que faz diferença: direcionar o comportamento dos pets também é fundamental. Brinquedos e arranhadores, no caso dos gatos, ajudam a direcionar a energia dos animais de forma saudável.