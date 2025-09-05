FESTIVAL

6 dicas para a maquiagem durar o dia todo no The Town

Veja como criar uma produção resistente para aproveitar o festival sem a necessidade de retoques

Portal Edicase

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 22:06

Para que a maquiagem dure o dia todo, é necessário preparar a pele e apostar em produtos de alta fixação Crédito: Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock

Grandes festivais de música, como o The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, oferecem uma atmosfera vibrante e inesquecível. No entanto, para quem gosta de caprichar no visual, é importante manter a maquiagem impecável durante todo evento, resistindo ao calor, ao suor, às mudanças de clima e à intensidade das atividades.

A maquiadora e influenciadora Letícia Gomes, conhecida por suas transformações impressionantes usando apenas maquiagem, lista algumas dicas para quem quer arrasar no look do festival sem se preocupar em retocar a cada hora. Confira!

1. Capriche na preparação da pele

Antes de iniciar a maquiagem, é importante preparar a pele da forma correta. “A durabilidade da maquiagem começa antes mesmo da base. Limpe bem o rosto, hidrate de forma leve e finalize com um primer matificante ou de longa duração. Esse cuidado ajuda a controlar a oleosidade e garante que os produtos fixem melhor”, explica a influenciadora.

2. Invista em bases de longa duração

Para garantir uma produção resistente, a maquiadora recomenda priorizar produtos com alta fixação. “Nos festivais, o ideal é apostar em bases de alta fixação, mas que tenham acabamento natural. Assim, você garante cobertura sem deixar o rosto pesado. As versões à prova d’água são ótimas aliadas para resistir ao calor e ao suor”, explica.

Selar as áreas de maior oleosidade é essencial para garantir a durabilidade da maquiagem Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

3. Selar é fundamental

Selar as áreas mais oleosas é um dos passos mais importantes para evitar surpresas ao longo do dia. “Depois de aplicar a base e o corretivo, sele com um pó translúcido nas áreas de maior oleosidade, como testa, nariz e queixo. Isso ajuda a evitar brilho excessivo e impede que a maquiagem derreta ao longo do dia”, orienta Letícia Gomes.

4. Olhos que resistem a qualquer show

Escolha os produtos corretos para os olhos. “Use sombras em creme ou líquidas de longa duração como base para o esfumado, porque fixam melhor do que as em pó. E, claro, escolha máscara de cílios e delineador à prova d’água. Assim, nada borra durante o festival”, diz a maquiadora.

5. Fixador de maquiagem é seu melhor amigo

Após finalizar a maquiagem, é importante usar o fixador. “Não economize no spray fixador ao final da produção. Ele cria uma camada protetora sobre toda a maquiagem, segurando os produtos no lugar e ajudando a manter o frescor mesmo depois de muitas horas”, reforça a especialista.

6. Leve um kit de retoque inteligente

Para eventuais retoques, carregue somente os produtos essenciais. “Não é preciso carregar a necessaire inteira. Um pó compacto pequeno, um batom ou gloss e lenços matificantes já são suficientes para retocar os pontos principais e manter a maquiagem impecável até o último show”, finaliza a influenciadora Letícia Gomes.