7 dicas para um look perfeito para o The Town

Veja como unir estilo, conforto e autenticidade na produção para um dos maiores festivais de música do país

Portal Edicase

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 21:14

A moda é parte essencial da experiência no The Town Crédito: Imagem: Oleggg | Shutterstock

O The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, reunindo fãs de música em um dos maiores festivais do país. Muito além dos shows, o evento também se torna uma vitrine de estilo, já que a moda é parte essencial dessa experiência.

Por meio das roupas e acessórios, cada pessoa expressa sua personalidade, transmite confiança e reflete a energia que deseja atrair para esse momento especial, tornando o visual tão marcante quanto a própria música.

Segundo a fashionista e influenciadora Nanda Silveira, especialista em moda e comportamento, pensar na produção para o festival é unir criatividade, autenticidade e, claro, conforto. “O look perfeito de festival não precisa ser o mais elaborado ou o mais caro, mas aquele que reflete quem você é e que faz você se sentir incrível, pronta para viver intensamente cada show”, afirma.

A seguir, Nanda Silveira lista 7 dicas para um look perfeito para o The Town. Confira!

1. Aposte em peças confortáveis, mas estilosas

O conforto deve vir em primeiro lugar, já que o festival envolve muitas horas em pé e caminhadas entre palcos. Shorts jeans, saias midi ou vestidos leves são ótimas escolhas, porque unem praticidade e estilo. Para complementar, sugiro apostar em tecidos leves, que permitem maior mobilidade e respirabilidade durante o dia todo.

2. Invista em acessórios marcantes

Os acessórios transformam um look básico em algo memorável. Maxi colares, argolas, mix de pulseiras e até cintos com fivelas chamativas ajudam a criar um visual cheio de atitude . Em festivais, os acessórios também são uma forma de expressão individual.

3. Brilhe sem medo

Seja com paetês, peças metalizadas ou detalhes com pedrarias, não tenha receio de ousar! O festival é um momento de liberdade, e o brilho nunca é demais nesse tipo de evento. Além disso, a trend do glitter no corpo e no rosto continua em alta e dá um toque divertido ao visual.

As sobreposições trazem estilo e funcionalidade ao look Crédito: Imagem: Look Studio | Shutterstock

4. Abuse das sobreposições

Como o clima pode variar entre o calor do dia e o frio da noite , aposte em sobreposições. Um top cropped com uma camisa oversized, ou um vestido slip com jaqueta jeans por cima, são combinações que trazem estilo e funcionalidade. Além de prático, esse truque cria um visual mais elaborado.

5. Calçados pensados para o festival

O sapato ideal faz toda a diferença na experiência, por isso, coturnos, botas de cano médio ou até tênis estilosos são os mais certeiros. Eles oferecem conforto, sustentação e ainda elevam o look, trazendo uma pegada urbana que combina muito com o The Town.

6. Make que dure a noite toda

A maquiagem é parte essencial do look! O segredo é apostar em makes duradouras, que resistam ao calor, ao suor e às horas de diversão. Sombras coloridas, delineados gráficos e batons de longa duração são perfeitos. E, claro, não pode faltar o glitter para entrar no clima do festival.

7. Seja fiel ao seu estilo