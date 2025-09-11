educação

Entenda as diferenças entre regência verbal e nominal

Veja como construir frases corretas, evitando erros de sentido ou de uso da norma culta

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 22:00

A regência é dividida em verbal e nominal Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

A regência é um tema da gramática que estuda a relação entre os termos da oração, ou seja, como um verbo ou um nome exige complemento para a frase ter sentido completo. Ela se divide em regência verbal, quando o foco é a relação entre verbo e seu complemento, e regência nominal, quando a ligação é entre um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) e o termo que o acompanha.

Entender a regência é importante porque ajuda a construir frases corretas, evitando erros de sentido ou de uso da norma culta. Veja abaixo!

Regência verbal

Relação entre os verbos transitivos e seus complementos.Por vezes, tal relação é mediada por preposições (casos deobjetos indiretos e objetos diretos preposicionados).

Exemplo: Gosto de você.

Gosto: verbo;

de você: complemento;

de: preposição que indica a regência (quem gosta, gosta de algo ou de alguém).

Emtermos sintáticos, temos:

Exemplo 1: Eu estou acostumado a isto.

Eu:sujeito oculto;

estou: verbo de ligação;

acostumado: predicativo do sujeito;

a isto: complemento nominal;

acostumado a isto: predicado nominal.

Exemplo 2: Gosto de você.

Eu: sujeito oculto;

gosto: verbo transitivo indireto;

de você: objeto indireto;

gosto de você: predicado verbal.

Regência nominal ajuda a estabelecer a relação correta entre substantivo, adjetivo e advérbio Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Regência nominal

Relação entre substantivo, adjetivo, advérbio e seus respectivos complementos nominais. Tal relação é estabelecida por preposições.

Exemplo: Estou acostumado a isto.

acostumado: nome;

a isto: complemento;

a: preposição que indica a regência.

(Quem está acostumado, está acostumado a algo ou alguém).