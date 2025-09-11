Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entenda as diferenças entre regência verbal e nominal

Veja como construir frases corretas, evitando erros de sentido ou de uso da norma culta

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 22:00

A regência é dividida em verbal e nominal (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
A regência é dividida em verbal e nominal Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

A regência é um tema da gramática que estuda a relação entre os termos da oração, ou seja, como um verbo ou um nome exige complemento para a frase ter sentido completo. Ela se divide em regência verbal, quando o foco é a relação entre verbo e seu complemento, e regência nominal, quando a ligação é entre um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) e o termo que o acompanha.

Entender a regência é importante porque ajuda a construir frases corretas, evitando erros de sentido ou de uso da norma culta. Veja abaixo!

Regência verbal

Relação entre os verbos transitivos e seus complementos.Por vezes, tal relação é mediada por preposições (casos deobjetos indiretos e objetos diretos preposicionados).

Exemplo: Gosto de você.

  • Gosto: verbo; 
  • de você: complemento; 
  • de: preposição que indica a regência (quem gosta, gosta de algo ou de alguém). 

Emtermos sintáticos, temos:

Exemplo 1: Eu estou acostumado a isto.

  • Eu:sujeito oculto;
  • estou: verbo de ligação; 
  • acostumado: predicativo do sujeito; 
  • a isto: complemento nominal; 
  • acostumado a isto: predicado nominal. 

Exemplo 2: Gosto de você.

  • Eu: sujeito oculto; 
  • gosto: verbo transitivo indireto; 
  • de você: objeto indireto; 
  • gosto de você: predicado verbal. 
Regência nominal ajuda a estabelecer a relação correta entre substantivo, adjetivo e advérbio (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
Regência nominal ajuda a estabelecer a relação correta entre substantivo, adjetivo e advérbio Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Regência nominal

Relação entre substantivo, adjetivo, advérbio e seus respectivos complementos nominais. Tal relação é estabelecida por preposições.

Exemplo: Estou acostumado a isto.

  • acostumado: nome; 
  • a isto: complemento; 
  • a: preposição que indica a regência. 

(Quem está acostumado, está acostumado a algo ou alguém).

Por Tao Consult

Mais recentes

Imagem - Veja as causas e os tratamentos para a alopecia areata

Veja as causas e os tratamentos para a alopecia areata
Imagem - 5 hábitos para prevenir a trombose em quem trabalha sentado

5 hábitos para prevenir a trombose em quem trabalha sentado
Imagem - 9 mitos e verdades sobre a creatina

9 mitos e verdades sobre a creatina

MAIS LIDAS

Imagem - Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil
01

Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
02

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
03

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas

Imagem - Ufba anuncia concurso com vagas em diversas áreas e salários de até R$ 13,2 mil
04

Ufba anuncia concurso com vagas em diversas áreas e salários de até R$ 13,2 mil