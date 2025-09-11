4 receitas vegetarianas de empadão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 21:59
Se você segue a dieta vegetariana ou deseja experimentar alguns de seus pratos, vai adorar estas 4 receitas de empadão vegetariano. Isso porque, além de serem práticas de preparar, elas permitem combinações variadas de recheios, perfeitas para o almoço, lanche da tarde ou até o jantar. E mais: são nutritivas, saborosas e ideais para agradar até os paladares mais exigentes. Confira!
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, a farinha de aveia, o sal, o açafrão e o orégano. Adicione o azeite de oliva e mexa até obter uma farofa. Acrescente a água gelada aos poucos e misture até obter uma massa homogênea. Modele no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos.
Após, reserve um pedaço da massa para cobrir o empadão. Abra o restante com um rolo e forre uma assadeira de fundo removível, previamente untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Preencha o fundo e as laterais da forma e reserve.
Recheio e montagem
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola. Adicione o palmito e os tomates e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Aguarde amornar e disponha o recheio sobre a massa na forma. Cubra com a massa reservada, fechando bem as bordas, e pincele com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de grão-de-bico, a farinha de trigo e o sal. Acrescente o óleo de girassol e a água gelada aos poucos, sovando até obter uma homogênea. Modele no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.
Após, reserve um pedaço da massa para cobrir o empadão. Abra o restante com um rolo e forre uma assadeira de fundo removível, previamente untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Preencha o fundo e as laterais da forma e reserve.
Recheio e montagem
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a cenoura, a abobrinha e a ervilha e refogue até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aguarde amornar e disponha o recheio sobre a massa na forma. Cubra com a massa reservada, fechando bem as bordas, e pincele com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, misture a batata-doce com a farinha de aveia, o azeite de oliva e o sal até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Divida a massa em duas partes. Com uma, abra com um rolo e forre uma assadeira de fundo removível, previamente untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Preencha o fundo e as laterais da forma e reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a proteína de soja e mexa. Acrescente a cenoura, o milho-verde e a ervilha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o molho de tomate e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e coloque o cheiro-verde. Aguarde amornar e disponha o recheio sobre a massa na forma. Cubra com a massa reservada, fechando bem as bordas com um garfo, e pincele com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Creme
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de arroz, o sal e o azeite de oliva até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Divida a massa em duas partes. Com uma, abra com um rolo e forre uma assadeira de fundo removível, previamente untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de arroz. Preencha o fundo e as laterais da forma e reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte a abóbora, a abobrinha e o alho-poró e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve.
Creme e montagem
Em um liquidificador, bata o tofu, as folhas de manjericão, o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino e o alho até formar um creme. Despeje sobre os legumes reservados e mexa para incorporar. Após, disponha o recheio sobre a massa na forma. Cubra com a massa reservada, fechando bem as bordas, e pincele com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.