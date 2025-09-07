Acesse sua conta
Flores importadas e itens veganos: veja as exigências dos famosos nos camarins do The Town 2025

Segundo a organização, as exigências deste ano foram consideradas “menos extravagantes”

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 07:50

O festival The Town 2025 começou neste sábado (6) com shows de Travis Scott, Mariah Carey, Green Day e Katy Perry. No palco, grandes apresentações; nos bastidores, uma lista de pedidos que chama atenção pela peculiaridade.

Segundo a organização, as exigências deste ano foram consideradas “menos extravagantes” em comparação às edições anteriores. Ainda assim, flores importadas, bebidas variadas, comidas vegetarianas, itens de luxo e centenas de toalhas brancas seguem entre as demandas mais comuns.

Entre os destaques está Mariah Carey, que se apresenta no próximo sábado (13). A cantora solicitou 200 cabides exclusivos para o closet de seu camarim, um dos pedidos mais curiosos da edição.

O Green Day também reforçou sua tradição de levar a estrutura própria. A banda, formada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool, exigiu uma cozinha particular para que o chef do grupo prepare as refeições durante o festival. Eles sobem ao palco no segundo dia do evento.

Além das acomodações individuais, os artistas contam com o Artists Village, espaço coletivo que oferece bar, áreas de descanso, opções de gastronomia, cabeleireiro, maquiagem, barbeiro, massagens e até um palco com DJs e bandas, garantindo bem-estar entre os intervalos das apresentações.

