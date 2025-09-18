Acesse sua conta
Pesquisa revela qual final os telespectadores querem para Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Apenas 4% dos telespectadores aprovam o destino trágico da vilã

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:20

Odete Roitman pode forjar a propria morte em
Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" Crédito: Repprodução/TV Globo

Odete Roitman segue sendo um dos nomes mais marcantes da teledramaturgia brasileira. A vilã de Vale Tudo, interpretada atualmente por Débora Bloch no remake exibido pela TV Globo, voltou ao centro das discussões após a divulgação de uma pesquisa realizada pelo Datafolha.

O levantamento, feito entre os dias 8 e 9 de setembro com 2 mil pessoas acima de 16 anos em 113 municípios do país, mostrou que apenas 4% do público deseja que Odete tenha o mesmo fim trágico da versão original de 1988, quando a personagem vivida por Beatriz Segall foi assassinada.

Na primeira exibição, o destino da vilã foi aprovado por 38% dos paulistanos, número consideravelmente mais alto do que o registrado agora. Apesar da baixa aceitação para sua morte, a pesquisa revela que os telespectadores acreditam que a personagem deve, de alguma forma, pagar por seus crimes: 47% desejam que ela termine pobre, 35% defendem que seja presa, e 18% sugerem outros desfechos.

A autora Manuela Dias já sinalizou que fez mudanças na trama em relação à versão original, mas ainda não revelou se a trajetória de Odete Roitman seguirá o mesmo caminho ou se trará uma surpresa ao público. Na novela de 1988, o mistério em torno de sua morte mobilizou o país e só foi desvendado no último capítulo, quando Leila (Cássia Kis) foi revelada como a assassina.

Com a rejeição ao assassinato da personagem no remake, o destino de Odete se torna ainda mais imprevisível, reforçando a expectativa dos telespectadores sobre como a nova versão de Vale Tudo vai recontar esse clássico momento da dramaturgia nacional.

