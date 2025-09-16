Globo promove 'dança das cadeiras' e troca correspondente nos EUA; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15:18
O jornalismo da Globo passará por novas mudanças a partir de novembro. O jornalista Felippe Coaglio, que desde 2014 atua nos Estados Unidos, voltará ao Brasil para assumir a função de repórter especial no Rio de Janeiro. Atualmente correspondente internacional em Nova York, ele iniciou sua trajetória na emissora como produtor e, depois, passou a aparecer em vídeo com reportagens exibidas no Jornal Nacional, Fantástico e GloboNews.
A emissora ainda não definiu quem ocupará a vaga deixada nos Estados Unidos, mas a escolha deve ser anunciada até o fim do mês, junto com outras movimentações. Essas trocas fazem parte da política da Globo, que costuma rotacionar os correspondentes a cada três anos. Recentemente, Guilherme Pereira assumiu posto em solo americano após o retorno de André Gallindo ao Brasil, enquanto Júlia Guimarães foi enviada para a Europa.
Felippe Coaglio
As mudanças entre os correspondentes acontecem em paralelo a uma grande reestruturação no time de apresentadores da emissora. William Bonner deixará o comando do Jornal Nacional em 2026, após 29 anos, para se dedicar ao Globo Repórter. No entanto, ele não ocupará o cargo de editor-chefe, que ficará sob responsabilidade de Cristiana Sousa Cruz.
Outro movimento confirmado é a chegada de César Tralli à bancada do principal telejornal da Globo. Além disso, Roberto Kovalick assumirá o Jornal Hoje e Tiago Scheuer será o novo apresentador do Hora 1.