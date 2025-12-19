EMOÇÃO

Lore Improta faz videochamada e mostra ultrassom do 2º filho com Léo

Dançarina se impressionou com o crescimento do bebê ao ver as imagens

Elis Freire

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 21:36

Lore Improta espera segunda filho com Léo Santana Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Lore Improta encantou os fãs nesta quinta-feira (18) ao compartilhar uma ocasião especial no processo da sua segunda gravidez. A dançarina publicou nas redes sociais o momento em que fez uma videochamada com o marido Léo Santana e a filha caçula Liz, para mostrar o o exame de ultrassom do bebê que carrega. Os três se emocionaram e ficaram impressionados com o crescimento da criança.

"Ele está enorme!", disse Léo, que ainda brincou que o pequeno já tem os pés grandes como o dele.

Liz, de 4 anos, também reagiu ao irmãozinho na chamada, com animação.

Veja ultrassom:

Lore mostrou ultrassom em videochamada com Léo e Liz Crédito: Reprodução