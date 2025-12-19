Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 21:36
Lore Improta encantou os fãs nesta quinta-feira (18) ao compartilhar uma ocasião especial no processo da sua segunda gravidez. A dançarina publicou nas redes sociais o momento em que fez uma videochamada com o marido Léo Santana e a filha caçula Liz, para mostrar o o exame de ultrassom do bebê que carrega. Os três se emocionaram e ficaram impressionados com o crescimento da criança.
"Ele está enorme!", disse Léo, que ainda brincou que o pequeno já tem os pés grandes como o dele.
Léo Santana e Lore Improta revelaram sexo do bebê
Liz, de 4 anos, também reagiu ao irmãozinho na chamada, com animação.
Veja ultrassom:
Lore e Léo anunciaram a segunda gravidez em outubro deste ano em um vídeo fofo com a primogênita Liz. O casal tem dividido a emoção do crescimento da família com o público. Durante a gravação do audiovisual que celebrou os 20 anos de carreira de Léo Santana, em Salvador, no mês passado, o Elevador Lacerda ficou iluminado de azul, indicando que será um menino.