STREAMING

Steel Ball Run: Netflix anuncia adaptação de Jojo’s Bizarre Adventure com teaser oficial

A sétima parte do mangá de Hirohiko Araki ganha versão em anime

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 08:00

Steel Ball Run: Netflix anuncia adaptação de Jojo’s Bizarre Adventure com teaser oficial Crédito: Divulgação

Os fãs de Jojo’s Bizarre Adventure podem comemorar: a Netflix confirmou que será a responsável por transmitir a adaptação em anime de Steel Ball Run, uma das partes mais aguardadas da saga criada por Hirohiko Araki. O anúncio foi feito durante o JOJODAY, evento que celebrou os 10 anos da plataforma no Japão, acompanhado de um teaser que já deixou o público em polvorosa.

Publicado originalmente como mangá, Steel Ball Run é a sétima parte da franquia e se passa em 1890, nos Estados Unidos. A trama acompanha Johnny Joestar, um ex-jóquei que perdeu os movimentos das pernas, e o enigmático Gyro Zeppelli, que juntos participam de uma corrida a cavalo de costa a costa pelo país. A competição reúne 3.852 participantes e promete uma recompensa de 50 milhões de dólares para o vencedor.

Com mais de 120 milhões de cópias vendidas desde 1986, Jojo’s Bizarre Adventure é um dos títulos mais icônicos do Japão e já rendeu adaptações em anime aclamadas pelo público. O diretor Kimura Yasuhiro, que retorna para comandar Steel Ball Run, declarou estar emocionado com o desafio:

10 séries curtas para maratonar no fim de semana 1 de 11

“Meu coração está batendo forte de emoção por ter sido encarregado de dirigir esta adaptação. Toda a equipe compartilha esse sentimento e está dedicando sua paixão à produção diária”, afirmou.