Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filha de Michael Jackson revela que recebe fotos da autópsia do pai nas redes sociais

Paris Jackson desabafou nos Stories após a morte do influenciador conservador nos EUA

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 13:54

Paris Jackson, filha de Michael Jackson revela que recebe fotos da autópsia do pai nas redes sociais Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Paris Jackson, 27 anos, usou seu Instagram para desabafar após o assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk, de 31 anos, morto na quarta-feira (10) com um tiro no pescoço durante uma palestra em Utah, nos Estados Unidos. A filha do eterno Rei do Pop, Michael Jackson (1958–2009), contou que a tragédia trouxe à tona lembranças dolorosas e gatilhos relacionados à morte do pai.

“Esse será o único comentário que farei sobre o assunto, porque acredito que artistas não são políticos e que existe um equilíbrio entre se posicionar e respeitar o espaço de cada um”, escreveu Paris em seus Stories.

Leia mais

Imagem - Ex-BBB Isabelle Nogueira será enredo de escola de samba no Carnaval 2026

Ex-BBB Isabelle Nogueira será enredo de escola de samba no Carnaval 2026

Imagem - Da hemorragia de 18h ao voo bêbado: confira as confissões mais polêmicas de Charlie Sheen

Da hemorragia de 18h ao voo bêbado: confira as confissões mais polêmicas de Charlie Sheen

Imagem - Por que Celso Portiolli sempre é lembrado no 11 de setembro? Entenda

Por que Celso Portiolli sempre é lembrado no 11 de setembro? Entenda

A atriz revelou ainda que, com frequência, é marcada em publicações com imagens da autópsia de Michael, que morreu aos 50 anos em decorrência de uma overdose acidental de anestésicos administrados por seu médico particular, Conrad Murray.

Paris Jackson, filha de Michael Jackson

Paris Jackson, filha de Michael Jackson por Reprodução/Redes Sociais
Michael Jackson e a filha, Paris Jackson por Reprodução/Redes Sociais
Paris Jackson, filha de Michael Jackson por Reprodução/Redes Sociais
Paris Jackson, filha de Michael Jackson revela que recebe fotos da autópsia do pai nas redes sociais por Reprodução/Redes Sociais
Paris Jackson, filha de Michael Jackson revela que recebe fotos da autópsia do pai nas redes sociais por Reprodução/Redes Sociais
Paris Jackson por Reprodução
Michael Jackson e os filhos Paris, Prince e Prince Michael por reprodução
1 de 7
Paris Jackson, filha de Michael Jackson por Reprodução/Redes Sociais

“Como alguém que é marcada online em fotos da autópsia do meu pai por psicopatas, sinto muito pela esposa e pelos filhos [de Charlie Kirk]. E sinto pelo que eles estão passando, não apenas agora, mas também pelo futuro. Ninguém deveria ter que enfrentar isso. Não preciso concordar com a opinião política de ninguém para me solidarizar. Meus pensamentos e orações estão com eles”, concluiu.

O posicionamento de Paris gerou repercussão entre seus seguidores, que destacaram a coragem da artista em compartilhar experiências pessoais para demonstrar empatia diante do ocorrido.

Leia mais

Imagem - 6 filmes finalistas para representar o Brasil no Oscar 2026

6 filmes finalistas para representar o Brasil no Oscar 2026

Imagem - Veja as causas e os tratamentos para a alopecia areata

Veja as causas e os tratamentos para a alopecia areata

Imagem - 3 receitas de suco detox com pepino

3 receitas de suco detox com pepino

LEIA MAIS SOBRE O CASO

De 'Bella ciao' a 'se ler é gay': quem é o suspeito preso pela morte de Charlie Kirk

Suspeito de matar Charlie Kirk com tiro de fuzil é detido, afirma Trump

Quem era Charlie Kirk, apoiador de Trump morto em universidade nos EUA

Influenciador trumpista Charlie Kirk é baleado e morto em evento nos EUA

Filha de Michael Jackson aparece em festa com mamilos à mostra; veja look

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Backstreet Boys no The Town 2025: veja horário do show e como assistir

Backstreet Boys no The Town 2025: veja horário do show e como assistir
Imagem - Por que algumas aves colocam ovos nos ninhos de outros pássaros? Veja 5 exemplos

Por que algumas aves colocam ovos nos ninhos de outros pássaros? Veja 5 exemplos

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas
01

Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
02

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen

Imagem - Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'
03

Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
04

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro