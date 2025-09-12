DESABAFO

Filha de Michael Jackson revela que recebe fotos da autópsia do pai nas redes sociais

Paris Jackson desabafou nos Stories após a morte do influenciador conservador nos EUA

Paris Jackson, filha de Michael Jackson revela que recebe fotos da autópsia do pai nas redes sociais Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Paris Jackson, 27 anos, usou seu Instagram para desabafar após o assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk, de 31 anos, morto na quarta-feira (10) com um tiro no pescoço durante uma palestra em Utah, nos Estados Unidos. A filha do eterno Rei do Pop, Michael Jackson (1958–2009), contou que a tragédia trouxe à tona lembranças dolorosas e gatilhos relacionados à morte do pai.

“Esse será o único comentário que farei sobre o assunto, porque acredito que artistas não são políticos e que existe um equilíbrio entre se posicionar e respeitar o espaço de cada um”, escreveu Paris em seus Stories.

A atriz revelou ainda que, com frequência, é marcada em publicações com imagens da autópsia de Michael, que morreu aos 50 anos em decorrência de uma overdose acidental de anestésicos administrados por seu médico particular, Conrad Murray.

“Como alguém que é marcada online em fotos da autópsia do meu pai por psicopatas, sinto muito pela esposa e pelos filhos [de Charlie Kirk]. E sinto pelo que eles estão passando, não apenas agora, mas também pelo futuro. Ninguém deveria ter que enfrentar isso. Não preciso concordar com a opinião política de ninguém para me solidarizar. Meus pensamentos e orações estão com eles”, concluiu.