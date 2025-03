OUSADA

Filha de Michael Jackson aparece em festa com mamilos à mostra; veja look

Esse é o terceiro look cheio de transparência utilizado em 2025

Paris Jackson, de 26 anos, atraiu todos os holofotes ao chegar em uma festa em Paris, na França, com um look super ousado, deixando os mamilos à mostra.>

Com um vestido longo e preto totalmente transparente, a filha de Michael Jackson compôs o look com botas pretas e acessórios dourados. >