Quem era Charlie Kirk, apoiador de Trump morto em universidade nos EUA

Influenciador era um dos principais nomes do ativismo político de extrema-direita nos EUA

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 20:08

Charlie Kirk
Charlie Kirk Crédito: Reprodução/Redes sociais

O influenciador de extrema direita Charlie Kirk, CEO do grupo Turning Point USA e apoiador do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, morreu nesta quarta-feira (10), após ser atingido por um disparo no pescoço durante um evento universitário no estado de Utah, nos EUA. A morte de Kirk foi confirmada pelo próprio mandatário norte-americano na rede social dele, a Truth Social.

O influenciador de 31 anos era um dos grandes nomes do ativismo político de extrema direita nos EUA. Com forte presença nas redes sociais - e mais de 14 milhões de seguidores - ele foi um dos responsáveis por mobilizar os jovens para a segunda eleição de Donald Trump.

Kirk foi responsável por fundar a organização sem fins lucrativos Turning Point USA, que defende valores conservadores em faculdades e escolas de ensino médio norte-americanas. A instituição chamou a atenção do Partido Republicano, o que fez com que ele visitasse a Casa Branca dezenas de vezes durante o primeiro mandato de Trump.

O influenciador também apresentava um programa diário de rádio nacionalmente, o “The Charlie Kirk Show”, além de um podcast entre os mais populares do EUA. Ele era casado e deixa dois filhos.

