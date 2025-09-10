Quem era Charlie Kirk, apoiador de Trump morto em universidade nos EUA

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 20:08
O influenciador de extrema direita Charlie Kirk, CEO do grupo Turning Point USA e apoiador do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, morreu nesta quarta-feira (10), após ser atingido por um disparo no pescoço durante um evento universitário no estado de Utah, nos EUA. A morte de Kirk foi confirmada pelo próprio mandatário norte-americano na rede social dele, a Truth Social.
O influenciador de 31 anos era um dos grandes nomes do ativismo político de extrema direita nos EUA. Com forte presença nas redes sociais - e mais de 14 milhões de seguidores - ele foi um dos responsáveis por mobilizar os jovens para a segunda eleição de Donald Trump.
Kirk foi responsável por fundar a organização sem fins lucrativos Turning Point USA, que defende valores conservadores em faculdades e escolas de ensino médio norte-americanas. A instituição chamou a atenção do Partido Republicano, o que fez com que ele visitasse a Casa Branca dezenas de vezes durante o primeiro mandato de Trump.
O influenciador também apresentava um programa diário de rádio nacionalmente, o “The Charlie Kirk Show”, além de um podcast entre os mais populares do EUA. Ele era casado e deixa dois filhos.