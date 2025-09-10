VIOLÊNCIA

Influenciador trumpista Charlie Kirk é baleado e morto em evento nos EUA

Ativista morreu após ser internado em estado crítico, segundo Donald Trump



Yan Inácio

Estadão

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 18:27

Charlie Kirk Crédito: Reprodução/Redes sociais

O influenciador norte-americano Charlie Kirk, CEO do grupo Turning Point USA, foi morto após ser baleado em um evento universitário no estado de Utah, nesta quarta-feira (10). Segundo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o ativista morreu após ser internado em estado crítico

"Ninguém compreendia ou tinha o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por todos, especialmente por mim, e agora já não está entre nós. Melania e eu expressamos as nossas condolências à sua bela esposa Erika e à sua família. Charlie, nós te amamos!", escreveu Trump na rede social Truth.

Vídeos publicados nas redes sociais pela Utah Valley University mostram Kirk falando ao microfone, sentado sob uma tenda branca com os slogans "The American Comeback" e "Prove Me Wrong". Um disparo é ouvido e ele leva a mão direita ao pescoço, de onde jorra muito sangue. Espectadores atônitos gritam antes de começar a correr.

"Estamos confirmando que ele foi baleado e estamos rezando por Charlie" disse Aubrey Laitsch, gerente de relações públicas da Turning Point USA. Ele está em estado crítico no hospital, segundo fonte da Associated Press. "Todos nós devemos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado. Um cara incrível em todos os sentidos. DEUS O ABENÇOE!", escreveu o presidente dos EUA, Donald Trump, na rede Truth.

O vice-presidente americano, JD Vance, pediu: "Querido Deus, proteja Charlie em seu momento mais difícil" e o secretário de Guerra (ex-departamento de Defesa), Pete Hegseth, pediu orações pelo trumpista. "Juntem-se a mim em oração por um verdadeiro patriota, Charlie Kirk, e sua família", escreveu no X o secretário do Tesouro, Scott Bessent. O governador de Utah, Spencer Cox, afirmou que os responsáveis serão totalmente responsabilizados e que a "violência não tem lugar na nossa vida pública".

Segundo o diretor do FBI, Kash Patel, a agência está monitorando de perto os relatos do tiroteio envolvendo Charlie Kirk. "Nossos pensamentos estão com Charlie, seus entes queridos e todos os afetados. Agentes chegarão ao local rapidamente e o FBI apoia totalmente a resposta e a investigação em andamento", disse ele no X.