Trump pode usar meios militares contra o Brasil, diz porta-voz após pergunta sobre Bolsonaro

Karoline Leavitt falou sobre o assunto em coletiva nesta terça-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 20:48

Karoline Leavitt durante coletiva nesta terça (9)
Karoline Leavitt durante coletiva nesta terça (9) Crédito: Reprodução

A tensão entre o presidente dos Estados Unidos e as autoridades brasileiras com o andamento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou um novo capítulo. Durante a coletiva de imprensa, nesta terça-feira (9), a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que Trump "não tem medo de usar meios militares e econômicos dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo".

A fala veio logo após ela ser questionada se o presidente americano estava considerando "ações adicionais" contra o Brasil já que é possível que Bolsonaro seja condenado no julgamento que está em curso no Supremo Tribunal Federal (STF). O repórter que fez a pergunta também citou censura, impedimento de Bolsonaro de concorrer às eleições e tentativas de impedir candidatos à concorrer em eleições de países da Europa.

Segundo Leavitt, a "liberdade de expressão é a questão mais importante dos tempos atuais". Ela também destacou que a gestão de Trump já tomou medidas contra o Brasil em forma de tarifas e sanções, em referência à imposição de tarifas de 50% contra produtos brasileiros e à aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Julgamento continua

Apesar da pressão, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado segue normalmente e dois votos já foram dados. Foram os votos do ministro Alexandre de Moraes, que decidiu pela condenação de Bolsonaro e dos outros réus, e do ministro Flávio Dino, que também votou pela condenação, mas entendeu que alguns dos aliados devem ter penas menores.

