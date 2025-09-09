Trump pode usar meios militares contra o Brasil, diz porta-voz após pergunta sobre Bolsonaro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 20:48
A tensão entre o presidente dos Estados Unidos e as autoridades brasileiras com o andamento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou um novo capítulo. Durante a coletiva de imprensa, nesta terça-feira (9), a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que Trump "não tem medo de usar meios militares e econômicos dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo".
A fala veio logo após ela ser questionada se o presidente americano estava considerando "ações adicionais" contra o Brasil já que é possível que Bolsonaro seja condenado no julgamento que está em curso no Supremo Tribunal Federal (STF). O repórter que fez a pergunta também citou censura, impedimento de Bolsonaro de concorrer às eleições e tentativas de impedir candidatos à concorrer em eleições de países da Europa.
Segundo Leavitt, a "liberdade de expressão é a questão mais importante dos tempos atuais". Ela também destacou que a gestão de Trump já tomou medidas contra o Brasil em forma de tarifas e sanções, em referência à imposição de tarifas de 50% contra produtos brasileiros e à aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
Apesar da pressão, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado segue normalmente e dois votos já foram dados. Foram os votos do ministro Alexandre de Moraes, que decidiu pela condenação de Bolsonaro e dos outros réus, e do ministro Flávio Dino, que também votou pela condenação, mas entendeu que alguns dos aliados devem ter penas menores.