Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dino vota pela condenação de Bolsonaro e por penas menores para aliados

Sessão foi encerrada logo após o voto do ministro e será retomada nesta quarta (10), às 9h

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 18:02

Flávio Dino
Flávio Dino Crédito: Rosinei Coutinho/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, nesta terça-feira (9). Seu voto seguiu o do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Com isso, o placar está em dois votos a zero pela condenação dos réus.

Dino, porém, fez ressalvas quanto a participação de três dos sete réus, que para ele foram menores: o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. A eles, o ministro entende que penas devem ser menores.

Julgamento de Bolsonaro no STF é retomado

Alexandre de Moraes abre com seu voto por Rosinei Coutinho/STF
Advogado Matheus Milanez por Rosinei Coutinho/STF
Julgamento foi retomado por Rosinei Coutinho/STF
Paulo Amador Thomaz por Rosinei Coutinho/STF
Procurador-geral da República Paulo Gonet por Rosinei Coutinho/STF
Flávio Dino por Rosinei Coutinho/STF
Ministro Fux por Rosinei Coutinho/STF
1 de 7
Alexandre de Moraes abre com seu voto por Rosinei Coutinho/STF

Dino também afastou a possibilidade de retaliação no seu voto. Segundo ele, não houve "recado, mensagem ou backlash", mas um exame estrito do que está nos autos. Ele ainda disse que o julgamento não tem "posição política A ou B".

Na sequência, no entanto, o ministro também abordou o tema da anistia e lembrou a jurisprudência da Corte sobre o assunto e a posição dos ministros em votações anteriores para a derrubada de uma possível anistia organizada pelo Congresso.

Ele ainda fez questão de ler o voto do ministro Luiz Fux, na ocasião do indulto concedido por Bolsonaro para o ex-deputado Daniel Silveira, que, na época, apontou que "crime contra o estado democrático de direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o estado democrático de direito é uma cláusula pétrea, que nem mesmo o Congresso pode suprimir".

A escolha da leitura do voto de Fux ganha outra conotação quando, neste processo atual, o ministro é a única esperança do expresidente e seus aliados para que haja uma divergência ou redução das penas.

Logo após o voto de Flávio Dino, a sessão foi suspensa pelo presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, e será retomada na quarta-feira (10), às 9h.

Leia mais

Imagem - 'Brasil quase voltou a uma ditadura porque grupo político não sabe perder eleições', diz Moraes

'Brasil quase voltou a uma ditadura porque grupo político não sabe perder eleições', diz Moraes

Imagem - Anotações em agenda já são início de execução do golpe, diz Moraes

Anotações em agenda já são início de execução do golpe, diz Moraes

Imagem - Fux interrompe Moraes e já sinaliza discordância em julgamento de Bolsonaro

Fux interrompe Moraes e já sinaliza discordância em julgamento de Bolsonaro

Mais recentes

Imagem - Resultado da Quina 6822, desta terça-feira (9)

Resultado da Quina 6822, desta terça-feira (9)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2912, desta terça-feira (9)

Resultado da Mega-Sena 2912, desta terça-feira (9)
Imagem - Resultado da Lotofácil 3482, desta terça-feira (9)

Resultado da Lotofácil 3482, desta terça-feira (9)

MAIS LIDAS

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
01

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Colete à prova de balas da TV Bahia é encontrado em área dominada pelo tráfico
02

Colete à prova de balas da TV Bahia é encontrado em área dominada pelo tráfico

Imagem - Adolescente de 13 anos é agredido com socos e puxões de cabelo em escola particular de Feira
03

Adolescente de 13 anos é agredido com socos e puxões de cabelo em escola particular de Feira

Imagem - Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'Vou atrás de cada um de vocês'
04

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'Vou atrás de cada um de vocês'