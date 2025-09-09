Acesse sua conta
Fux interrompe Moraes e já sinaliza discordância em julgamento de Bolsonaro

Moraes rebateu questionamentos e defesas atacaram delação de Mauro Cid.

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 10:26

Ministro Fux
Ministro Fux Crédito: Rosinei Coutinho/STF

O julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal recomeçou nesta terça-feira (9) em clima de tensão, marcado por uma troca de falas entre os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux.

Durante a análise das preliminares levantadas pelas defesas dos acusados, Moraes destacou que dividiria sua exposição para dar mais “eficiência e celeridade” ao processo. Ele explicou que não aprofundaria pontos já decididos anteriormente pela Corte, mas trataria em detalhes de questões levantadas na fase de instrução.

Julgamento de Bolsonaro no STF é retomado

Alexandre de Moraes abre com seu voto por Rosinei Coutinho/STF
Advogado Matheus Milanez por Rosinei Coutinho/STF
Julgamento foi retomado por Rosinei Coutinho/STF
Paulo Amador Thomaz por Rosinei Coutinho/STF
Procurador-geral da República Paulo Gonet por Rosinei Coutinho/STF
Flávio Dino por Rosinei Coutinho/STF
Ministro Fux por Rosinei Coutinho/STF
1 de 7
Alexandre de Moraes abre com seu voto por Rosinei Coutinho/STF

Foi nesse momento que Luiz Fux interrompeu a explanação. Dirigindo-se ao presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, o ministro afirmou que voltaria a discutir as preliminares em seu voto. “Desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, sempre ressalvei e fiquei vencido nessas posições, por sorte que vou voltar a essa, muito embora, assim como a Vossa Excelência votando direto”, disse.

Fux se referia à sua posição de que o caso deveria ser julgado pelo Plenário, e não pela Primeira Turma. Essa divergência já havia sido registrada quando o STF analisou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República.

Moraes respondeu lembrando que todas as preliminares já haviam sido decididas de forma unânime. Fux voltou a interrompê-lo, enfatizando que se referia ao momento “durante o recebimento da denúncia”. Moraes confirmou, mas o colega rebateu: “Estamos em julgamento”.

Além da divergência sobre a competência da Primeira Turma, Fux tem adotado posições vistas como favoráveis aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi o único a se opor ao uso de tornozeleira eletrônica por Bolsonaro e já criticou a quantidade de versões apresentadas por Mauro Cid em sua delação premiada.

