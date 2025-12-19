Acesse sua conta
Pai tortura filho de 12 anos após criança solicitar pagamento de pensão alimentícia

Genitor da criança foi preso

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:52

Polícia Civil de Tacuru
Polícia Civil de Tacuru Crédito: Divulgação

Um homem foi preso na cidade de Tacuru, no estado de Mato Grosso do Sul, suspeito de torturar o próprio filho, uma criança de 12 anos. Ele foi detido na última terça-feira (16), em uma aldeia indígena do município.

Segundo relato da mãe da criança, o menino teve os pés e as mãos amarrados pelo pai. Ela havia saído de casa rapidamente e deixado a vítima com o irmão de 8 anos. Em determinado momento, o filho mais novo correu até a mãe e informou que o pai das crianças, seu ex-companheiro, havia chegado embriagado ao local e amarrado os pés e as mãos do irmão mais velho. O menino contou à mãe que foi ameaçado de morte pelo genitor, que estava alcoolizado, quebrou uma garrafa de bebida alcoólica e ameaçou o jovem com o objeto.

Conforme narrado pela mulher, o autor teria praticado a violência como forma de represália, em razão de o adolescente ter solicitado pensão alimentícia. A mãe apresentou à Polícia Civil um vídeo que registrava a cena, reforçando a materialidade e a gravidade dos fatos.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de tortura. Na quarta-feira (17), passou por audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

