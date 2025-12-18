Vigilância Sanitária recolhe mais 400 kg de carnes estragadas em açougues na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 18:18
Mais uma operação da Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) de Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia, foi finalizada com uma grande apreensão de produtos sem condições de consumo. Nesta quinta-feira (18), dois açougues foram alvo da fiscalização, ocasião em que 400 kg de carnes estragadas foram retirados dos estabelecimentos. Os empreendimentos estão localizados nos bairros Brasil e Centro.
Segundo informações da Visa, após a apreensão, o material retirado dos açougues foi levado para o Aterro Sanitário Municipal, onde será realizado o descarte correto dos produtos. Apesar da apreensão, não foram registradas interdições imediatas. Como procedimento padrão da Vigilância, os proprietários dos locais assinaram os Termos de Apreensão e Inutilização dos produtos e foram formalmente notificados para a regularização das condições. Eles terão um prazo de oito dias para se adequar às normas sanitárias vigentes.
Operação da Vigilância Sanitária e Ambiental em açougues
Na quarta-feira (17), a Visa já havia retirado de circulação 430 kg de alimentos estragados e vencidos. Um dos itens em maior quantidade apreendida foi a carne. Em um açougue no bairro Vila Serrana, foram encontrados 80 quilos de carne podre, sem condições de consumo. Com a nova operação, chega a 830 kg o quantitativo de alimentos impróprios para o consumo humano recolhidos. “Em 2025, de janeiro a 18 de dezembro, a Visa já tirou de circulação 9.630 quilos de alimentos impróprios. Desse total, 1.560 quilos eram produtos cárneos”, informou o coordenador da Visa, Maico Mares.
Vigilância Sanitária em Vitória da Conquista
A recomendação aos consumidores é que fiquem atentos à cor, ao odor e ao prazo de validade dos produtos, além de verificar se o estabelecimento possui o selo de vistoria da Vigilância Sanitária. As denúncias podem ser feitas na Ouvidoria Municipal, por meio do telefone (77) 3229-3480 ou pelo e-mail ouvidoriageral@pmvc.ba.gov.br