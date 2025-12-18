ALIMENTAÇÃO

Vigilância Sanitária recolhe mais 400 kg de carnes estragadas em açougues na Bahia

Empreendimentos fiscalizados estão localizados na cidade de Vitória da Conquista

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 18:18

Vigilância Sanitária apreende mais 400 quilos de carnes estragadas em dois açougues de Conquista Crédito: Divulgação/ Visa/ PMVC

Mais uma operação da Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) de Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia, foi finalizada com uma grande apreensão de produtos sem condições de consumo. Nesta quinta-feira (18), dois açougues foram alvo da fiscalização, ocasião em que 400 kg de carnes estragadas foram retirados dos estabelecimentos. Os empreendimentos estão localizados nos bairros Brasil e Centro.

Segundo informações da Visa, após a apreensão, o material retirado dos açougues foi levado para o Aterro Sanitário Municipal, onde será realizado o descarte correto dos produtos. Apesar da apreensão, não foram registradas interdições imediatas. Como procedimento padrão da Vigilância, os proprietários dos locais assinaram os Termos de Apreensão e Inutilização dos produtos e foram formalmente notificados para a regularização das condições. Eles terão um prazo de oito dias para se adequar às normas sanitárias vigentes.

Na quarta-feira (17), a Visa já havia retirado de circulação 430 kg de alimentos estragados e vencidos. Um dos itens em maior quantidade apreendida foi a carne. Em um açougue no bairro Vila Serrana, foram encontrados 80 quilos de carne podre, sem condições de consumo. Com a nova operação, chega a 830 kg o quantitativo de alimentos impróprios para o consumo humano recolhidos. “Em 2025, de janeiro a 18 de dezembro, a Visa já tirou de circulação 9.630 quilos de alimentos impróprios. Desse total, 1.560 quilos eram produtos cárneos”, informou o coordenador da Visa, Maico Mares.

