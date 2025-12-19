LOTERIA

Resultado da Dupla Sena 2901, desta sexta-feira (19)

Prêmio total será de R$ 3,5 milhões

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 16:10

Dupla Sena Crédito: Shutterstock

O concurso de nº 2901 do jogo lotérico Dupla Sena será sorteado na noite desta sexta-feira (19), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio total será de R$ 3,5 milhões.

Os números do primeiro sorteio serão divulgados a partir das 21h.

Os números do segundo sorteio serão divulgados a partir das 21h.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Leia mais Sorte: veja quais número mais saíram nos sorteios da loteria desta semana

Como jogar?

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem duas chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis e torcer.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).​ O valor das apostas variam entres R$ 3,00 e R$ 15 mil.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.