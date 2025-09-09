JULGAMENTO

Relator, Moraes vota pela condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe

Hoje, ainda deve votar ministro Flávio Dino

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:29

Jair Bolsonaro deixa DF Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

O ministro Alexandre de Moraes, integrante da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira (9), pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete membros do núcleo central da suposta trama golpista.

"Os réus tentaram abolir o Estado Democrático de Direito, com claro intuito de manutenção do seu grupo político do poder", afirmou Moraes.

Jair Bolsonaro 1 de 36

A análise ocorre no âmbito da Primeira Turma do STF, que avalia o núcleo principal da investigação conduzida pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Para que o grupo seja condenado, é necessário que três ministros votem a favor. Com isso, a decisão poderia ser formalizada mesmo antes do término da votação de todos os integrantes da turma, caso três votos confirmem a responsabilização dos acusados pelos crimes apontados.

Durante seu voto, Moraes disse que Jair Bolsonaro "exerceu a função de líder da estrutura criminosa e recebeu ampla contribuição de integrantes do governo federal e das Forças Armadas, utilizando-se da estrutura do Estado brasileiro para implementação de seu projeto autoritário de poder".

"Jair Bolsonaro foi fundamental para reunir indivíduos de extrema confiança do alto escalão do governo federal que integravam o núcleo central da organização criminosa, como Alexandre Ramagem e Anderson Torres. O núcleo central também tinha integrantes militares que ocupavam cargos estratégicos, como Augusto Heleno, Walter Souza Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira e Almir Garnier", disse.