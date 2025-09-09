PELAS REDES SOCIAIS

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'Vou atrás de cada um de vocês'

Deputado federal segue nos EUA sem previsão de voltar

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 10:06

Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e incluiu familiares do magistrado em suas ameaças. A declaração foi feita em uma transmissão com apoiadores e divulgada no último domingo (7).

“Eu vou provar para o Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, a sua mulher, e depois dela, que em breve será sancionado os seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês”, disse o parlamentar.

O trecho foi publicado por Eduardo em sua conta no X (antigo Twitter) e mostra uma chamada de vídeo com manifestantes bolsonaristas reunidos em Curitiba e Porto Alegre.

Na legenda, o deputado admitiu que poderia ter ido além do tom, mas justificou: “Só um homem agressivo pode ser pacífico, do contrário a única opção é ser cordeiro”.

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, onde busca apoio para ampliar as pressões contra Moraes. Ele é apontado como articulador da inclusão do ministro na chamada Lei Magnitsky, que prevê sanções por supostas violações de direitos humanos, e também do tarifaço imposto pelos EUA ao Brasil.