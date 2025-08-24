CRÍTICAS

Eduardo Bolsonaro culpa Moraes e PF por assalto em que mãe e avós foram feitos reféns por uma hora

Deputado se refere a vazamento de relatório da PF com detalhamento da movimentação financeira do ex-presidente nos últimos anos

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 19:18

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos, atribuiu a responsabilidade do assalto à casa de sua mãe e avós, em Resende, no Rio de Janeiro, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e à Polícia Federal. Em um vídeo, publicado nas redes sociais neste domingo (24), ele faz duras críticas: “E tudo isso acontece depois dos vazamentos seletivos e perseguições de Moraes, que expõem nossos familiares como alvos simples” , disse ele, se referindo ao relatório da Polícia Federal, divulgada na última semana, com detalhamento da movimentação financeira do ex-presidente nos últimos anos.

Mais cedo, o irmão dele, o senador Flávio Bolsonaro, também já havia se manifestado, relatando que a mãe e os avós haviam sido feitos reféns por cerca de uma hora em casa e que os assaltantes disseram que estavam em busca do dinheiro enviado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à sua família. Eduardo também questiona quem estaria por trás do assalto.

"Essa irresponsabilidade, no mínimo, se não medida feita, de cabeça pensada, para tentar nos assassinar, para tentar nos fazer pirar a cabeça aqui e para parar as denúncias de violações de direitos humanos que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Vocês que dizem que só estão seguindo ordem, vocês aí da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes" , diz, no vídeo publicado na rede social X.

O deputado ainda questionou sobre como garantir a segurança dos seus familiares se suas contas e as da esposa estão bloqueadas. "Será que a gente vai ter que falar que os ministros do STF Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Zanin, dentre outros, tem as mãos sujas de sangue por causa de uma perseguição idiota a um cara inocente? Onde vocês querem chegar com isso?" , questionou. E encerra dizendo que espera que a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio de Janeiro consiga encontrar os criminosos.