Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Mais de uma hora de terror com a arma na cabeça': Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram alvos de criminosos

Ladrões afirmaram que queriam o dinheiro que o ex-presidente, Jair Bolsonaro, mandava

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 15:25

Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram alvos de criminosos
Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram alvos de criminosos Crédito: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) informou neste domingo, 24, que a mãe e os avós dele foram feitos de reféns por criminosos na casa dela, em Resende, no Rio de Janeiro. De acordo com o político, os ladrões afirmaram que queriam o dinheiro que o ex-presidente, Jair Bolsonaro, mandava.  “Graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”, escreveu o filho mais velho do ex-presidente em uma publicação nas redes sociais. 

Na publicação, Flávio explicou que os marginais abordaram a mãe dele, Rogéria Nantes, dizendo que sabiam quem ela era. “Querendo saber onde estava o ‘dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós’”, contou Flávio. Ainda de acordo com o primogênito de Bolsonaro, os bandidos reviraram a casa inteira. "Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô. Já tomamos as providências e, se Deus quiser, em breve esses marginais covardes serão encontrados”, concluiu. 

Nas imagens publicadas pelo senador pelo Rio de Janeiro, é possível ver a casa da família revirada, com papéis e bolsas espalhadas. De acordo com a pessoa que está narrando o ataque, os criminosos estavam usando luvas no momento da ação e afirmaram que eram da região da Penha.

Mais recentes

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
Imagem - Médica se fingiu de morta para escapar de espancamento do namorado fisiculturista: 'Senti a vida indo embora'

Médica se fingiu de morta para escapar de espancamento do namorado fisiculturista: 'Senti a vida indo embora'
Imagem - Sheik do Bitcoin injetou R$ 30 milhões em empresa de Malafaia, diz testemunha

Sheik do Bitcoin injetou R$ 30 milhões em empresa de Malafaia, diz testemunha

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua