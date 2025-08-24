FEITOS DE REFÉNS

'Mais de uma hora de terror com a arma na cabeça': Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram alvos de criminosos

Ladrões afirmaram que queriam o dinheiro que o ex-presidente, Jair Bolsonaro, mandava

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 15:25

Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram alvos de criminosos Crédito: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) informou neste domingo, 24, que a mãe e os avós dele foram feitos de reféns por criminosos na casa dela, em Resende, no Rio de Janeiro. De acordo com o político, os ladrões afirmaram que queriam o dinheiro que o ex-presidente, Jair Bolsonaro, mandava. “Graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”, escreveu o filho mais velho do ex-presidente em uma publicação nas redes sociais.

Na publicação, Flávio explicou que os marginais abordaram a mãe dele, Rogéria Nantes, dizendo que sabiam quem ela era. “Querendo saber onde estava o ‘dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós’”, contou Flávio. Ainda de acordo com o primogênito de Bolsonaro, os bandidos reviraram a casa inteira. "Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô. Já tomamos as providências e, se Deus quiser, em breve esses marginais covardes serão encontrados”, concluiu.