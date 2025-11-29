FISCALIZAÇÃO

Anvisa proíbe suplemento alimentar conhecido como 'melzinho estimulante'

Suplemento Alimentar em Líquido Power Honey é da empresa Alemed Nutracêutica Indústria e Comércio Ltda

Millena Marques

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 17:08

Suplemento Alimentar em Líquido Power Honey Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mandou recolher o Suplemento Alimentar em Líquido Power Honey, da empresa Alemed Nutracêutica Indústria e Comércio Ltda, conhecido como "melzinho estimulante". A decisão foi divulgada na sexta-feira (29).

A medida também suspendeu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o consumo do produto.

De acordo com a rotulagem, o nome da marca e a divulgação do produto sugerem indicações terapêuticas não comprovadas, que podem enganar ou confundir o consumidor quanto aos ingredientes presentes no suplemento.