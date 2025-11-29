Anvisa proíbe suplemento alimentar conhecido como 'melzinho estimulante'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 17:08
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mandou recolher o Suplemento Alimentar em Líquido Power Honey, da empresa Alemed Nutracêutica Indústria e Comércio Ltda, conhecido como "melzinho estimulante". A decisão foi divulgada na sexta-feira (29).
A medida também suspendeu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o consumo do produto.
De acordo com a rotulagem, o nome da marca e a divulgação do produto sugerem indicações terapêuticas não comprovadas, que podem enganar ou confundir o consumidor quanto aos ingredientes presentes no suplemento.
Além disso, o suplemento faz alegações terapêuticas não aprovadas, como “estimulante natural”, e tem quantidades de conservantes, como benzoato de sódio e sorbato de potássio, acima do permitido.