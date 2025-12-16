Acesse sua conta
Influenciadores sem formação acadêmica podem ser impedidos de postar; entenda

Texto prevê limites para publicação de conteúdo nas redes sociais

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 09:47

Virginia Fonseca
Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Influenciadores digitais que não possuem formação acadêmica ou habilitação profissional podem ser impedidos de postar determinados conteúdos nas redes sociais. Isso é o que determina um projeto de lei apresentado pelo deputado Vicentinho Júnior (PP-TO) à Câmara.

De acordo com o Projeto de Lei (PL) nº 5990/2025, a ideia é estabelecer limites para a atuação dos influenciadores digitais em áreas consideradas mais sensíveis. O objetivo é reduzir a disseminação de informações prejudiciais. A ideia é impedir que pessoas sem conhecimento especializado divulguem conteúdos que apresentam riscos aos seguidores.

O texto determina que influenciadores sem formação adequada sejam proibidos de publicar orientações, recomendações ou conteúdos informativos sobre temas técnicos específicos. Estão na lista de conteúdos que exigem habilitação profissinal: medicamentos, terapias e procedimentos médicos, além de bebidas alcoólicas, tabaco e seus derivados, defensivos agrícolas, apostas e jogos de azar, além de serviços financeiros.

O PL ainda proíbe a participação de influenciadores em campanhas publicitárias relacionadas a essas áreas. Já os influenciadores com formação terão que deixar claro quando uma publicação tiver caráter publicitário.

Veja quanto os influenciadores brasileiros faturam nas redes sociais

Anitta — Com mais de 63 milhões de seguidores, a cantora pode faturar até R$ 720 mil por mês com campanhas nas redes por Natally Acioli/g1
Whindersson Nunes — O humorista, que soma 57 milhões de fãs, tem ganhos estimados entre R$ 600 mil e R$ 720 mil mensais por Reprodução/Instagram
Tatá Werneck — Com cerca de 56 milhões de seguidores, a atriz e apresentadora pode faturar até R$ 720 mil por mês em publicidades por Reprodução | Instagram
Virgínia Fonseca — Uma das maiores influenciadoras do país, com 52 milhões de seguidores, pode lucrar cerca de R$ 700 mil mensais só com posts pagos por Reprodução
Lore Improta — A baiana, com 17 milhões de seguidores, entra no topo da lista com estimativa de R$ 720 mil por mês por André Nicolau
Léo Santana — O gigante do pagode baiano, seguido por 22 milhões de pessoas, também pode alcançar R$ 720 mil mensais por Alef Fera divulgação
Sthe Matos — Com 11 milhões de seguidores, a influenciadora baiana pode faturar até R$ 720 mil por mês em parcerias por Reprodução
Davi Brito — O campeão do BBB 24, com 8 milhões de seguidores, tem ganhos estimados em R$ 96 mil mensais com publicações patrocinadas por Reprodução / Redes Sociais
1 de 8
Anitta — Com mais de 63 milhões de seguidores, a cantora pode faturar até R$ 720 mil por mês com campanhas nas redes por Natally Acioli/g1

O projeto prevê um sistema gradual de punições, com sanções que podem começar com advertência e prazo para adequação. Quem continuar descumprindo as regras estabelecidas pode receber multa diária de até R$ 50 mil e, em situações mais graves ou de reincidência, chegar à suspensão temporária da conta do influenciador por até 90 dias, sem excluir outras responsabilidades legais previstas em lei.

O texto aguarda despacho do presidente da Câmara dos Deputados para avançar no Congresso Nacional.

