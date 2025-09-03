Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Magnitsky: EUA cobram bancos sobre sanções a Moraes e ameaçam aplicar punições

Em meio a julgamento de Bolsonaro, governo americano questiona instituições brasileiras sobre cumprimento de lei

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 08:07

Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes Crédito: Luiz Silveira/STF

No mesmo dia em que começou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), na terça-feira (2), bancos brasileiros receberam uma carta do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos questionando o cumprimento das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. As informações foram divulgadas pela Folha de S. Paulo.

O documento foi enviado pelo Ofac, órgão do Tesouro responsável pelo controle de ativos estrangeiros. Nele, as instituições financeiras são indagadas sobre quais medidas já adotaram ou pretendem adotar para aplicar a Lei Magnitsky, que desde julho incluiu Moraes entre os sancionados.

A legislação determina o bloqueio de bens ou ativos em território americano e impede que empresas e instituições financeiras dos EUA mantenham relações com os atingidos. Na prática, a restrição alcança inclusive o uso de bandeiras internacionais de cartões, como Visa e Mastercard.

Por terem representações nos Estados Unidos, bancos brasileiros também ficam obrigados a cumprir a medida. Segundo revelou a Folha, ao menos um deles bloqueou o cartão de Moraes e ofereceu em substituição um da bandeira Elo, restrita ao mercado interno.

O comunicado do Tesouro é considerado um primeiro passo para verificar a aplicação da lei. Em caso de descumprimento, podem ser impostas sanções secundárias, como multas às instituições ou até punições diretas a seus executivos.

Leia mais

Imagem - Magnitsky: Banco do Brasil se manifesta após decisão de Dino

Magnitsky: Banco do Brasil se manifesta após decisão de Dino

Imagem - De ditadores a líderes de facção: além de Moraes, veja quem são os punidos pela Lei Magnitsky

De ditadores a líderes de facção: além de Moraes, veja quem são os punidos pela Lei Magnitsky

Imagem - Saiba o que diz Lei Magnitsky, aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes

Saiba o que diz Lei Magnitsky, aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes

A Febraban informou não ter recebido das associadas notícia de comunicação oficial do Ofac e destacou que documentos dessa natureza têm caráter confidencial.

Os Estados Unidos já haviam endurecido medidas contra autoridades brasileiras. Além de Moraes, outros sete ministros do STF e o procurador-geral Paulo Gonet tiveram vistos suspensos. Também foi barrada a entrada no país da esposa e da filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

O governo Trump justificou a inclusão de Moraes na lista sob alegação de que ele promoveu “detenções preventivas injustas”, censurou opositores e ordenou bloqueios em plataformas digitais.

Enquanto isso, aliados de Bolsonaro esperam que novas sanções sejam anunciadas contra integrantes do Supremo e do governo federal, o que poderia incluir restrição de vistos e punições financeiras adicionais.

Mais recentes

Imagem - Jovem de 19 anos morre após ser baleado dentro de academia

Jovem de 19 anos morre após ser baleado dentro de academia
Imagem - Conheça o poder de seis suplementos para o bem-estar mental

Conheça o poder de seis suplementos para o bem-estar mental
Imagem - Ao vivo: STF retoma julgamento de Bolsonaro e aliados por suposta tentativa de golpe

Ao vivo: STF retoma julgamento de Bolsonaro e aliados por suposta tentativa de golpe

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua