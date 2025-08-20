Magnitsky: Banco do Brasil se manifesta após decisão de Dino

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:31
Diante do impasse gerado pela aplicação da Lei Magnitsky, adotada pelo governo de Donald Trump, e pela decisão do ministro Flávio Dino (STF) que anulou os efeitos de determinações estrangeiras sobre a jurisdição brasileira, o Banco do Brasil (BB) divulgou, nesta terça-feira (19/8), nota à imprensa afirmando que atua em plena conformidade com a legislação nacional.
Sociedade de economia mista controlada pelo governo federal, o BB pode ser alcançado pelas sanções previstas na lei americana, já que mantém operações nos Estados Unidos por meio do BB Americas. Ao mesmo tempo, a instituição está sujeita à legislação brasileira e às normas emitidas pelo Banco Central (BC).