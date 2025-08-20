JUSTIÇA

Magnitsky: Banco do Brasil se manifesta após decisão de Dino

Banco do Brasil afirma que atua conforme a lei e está preparado para lidar com regulamentações globais complexas

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:31

Alexandre de Moraes e Flávio Dino Crédito: Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

Diante do impasse gerado pela aplicação da Lei Magnitsky, adotada pelo governo de Donald Trump, e pela decisão do ministro Flávio Dino (STF) que anulou os efeitos de determinações estrangeiras sobre a jurisdição brasileira, o Banco do Brasil (BB) divulgou, nesta terça-feira (19/8), nota à imprensa afirmando que atua em plena conformidade com a legislação nacional.