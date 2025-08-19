Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Advogado de Trump reage a decisão de Dino no STF: 'Repete Venezuela'

Martin De Luca, advogado de Donald Trump, criticou a decisão de Flávio Dino que blinda Moraes de restrições da Lei Magnitsky no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07:58

Ministro Flávio Dino
Ministro Flávio Dino Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF

Advogado de Donald Trump, Martin De Luca reagiu à decisão do ministro Flávio Dino (STF) que blinda Alexandre de Moraes das sanções impostas pelos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky. Em contato com a coluna, De Luca avaliou que a decisão repete tentativas da Venezuela e da China de contornar as restrições adotadas pela Casa Branca.

“Ao tentar blindar Alexandre de Moraes, o ministro Dino está repetindo uma fórmula que já vimos em lugares como Venezuela e China e que fracassaram. Medidas que prometiam defender a soberania acabaram sufocando a economia e isolando o país”, disse.

Leia reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Saiba qual dieta pode ser uma aliada da saúde mental

Saiba qual dieta pode ser uma aliada da saúde mental
Imagem - Concurso CIOP SP tem inscrições para diversos cargos com salário de até R$ 9,6 mil

Concurso CIOP SP tem inscrições para diversos cargos com salário de até R$ 9,6 mil
Imagem - STJ mantém condenação de juíza que usou servidores como empregados domésticos

STJ mantém condenação de juíza que usou servidores como empregados domésticos

MAIS LIDAS

Imagem - Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal
01

Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal

Imagem - Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo
02

Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo

Imagem - Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila
03

Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila

Imagem - ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil
04

ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil