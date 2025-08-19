SOBRE LEIS ESTRANGEIRAS

Advogado de Trump reage a decisão de Dino no STF: 'Repete Venezuela'

Martin De Luca, advogado de Donald Trump, criticou a decisão de Flávio Dino que blinda Moraes de restrições da Lei Magnitsky no Brasil

Metrópoles

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07:58

Ministro Flávio Dino Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF

Advogado de Donald Trump, Martin De Luca reagiu à decisão do ministro Flávio Dino (STF) que blinda Alexandre de Moraes das sanções impostas pelos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky. Em contato com a coluna, De Luca avaliou que a decisão repete tentativas da Venezuela e da China de contornar as restrições adotadas pela Casa Branca.