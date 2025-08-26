Acesse sua conta
Governo Trump muda regra para entrevista de visto

Mais pessoas terão que passar por entrevista

  Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 09:04

Solicitar o visto americano de não imigração, como o de turismo, vai ficar mais burocrático para uma parcela maior dos brasileiros. A partir de 2 de setembro, o governo dos Estados Unidos deixará de dispensar da entrevista consular os candidatos com menos de 14 anos ou mais de 79, faixas etárias que até agora costumavam ser isentas da etapa presencial.

A nova exigência foi publicada no site oficial do Departamento de Estado dos EUA há cerca de um mês e divulgada também pela Embaixada americana no Brasil no início de agosto. A mudança vale para cidadãos de todos os países que precisam de visto para entrar nos Estados Unidos, incluindo o Brasil.

Apesar da nova regra, algumas exceções seguem em vigor. Entre os casos que ainda podem ser dispensados da entrevista estão:

solicitantes de vistos diplomáticos ou oficiais;

candidatos aos vistos A-1, A-2, C-3 (exceto empregados domésticos), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 ou TECRO E-1, usados por militares, organismos internacionais e representantes oficiais;

quem for renovar um visto B-1, B-2 ou B-1/B-2 (turismo e negócios) que ainda esteja válido ou tenha expirado há menos de 12 meses, desde que o solicitante tivesse ao menos 18 anos quando o visto anterior foi emitido.

