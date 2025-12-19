Acesse sua conta
Queda de avião nos EUA mata piloto ícone da Nascar, mulher e filhos

Aeronave particular caiu na Carolina do Norte com sete pessoas a bordo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 08:29

Greg Biffle morreu em acidente
Greg Biffle morreu em acidente Crédito: Reprodução

Um avião executivo caiu durante o procedimento de pouso nesta quinta-feira (18) no Aeroporto Regional de Statesville, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Sete pessoas estavam a bordo e não houve sobreviventes. Entre as vítimas estão o proprietário da aeronave, o ex-piloto da Nascar Greg Biffle, sua esposa e seus dois filhos.

A administração do aeroporto confirmou o ocorrido em comunicado divulgado nas redes sociais. “Podemos confirmar que houve um incidente envolvendo uma aeronave no Aeroporto Regional de Statesville. Uma aeronave caiu durante o pouso”, informou a instituição, localizada a cerca de 70 quilômetros de Charlotte.

O chefe de polícia do condado de Iredell, Grant Campbell, declarou que há “várias mortes”, mas não detalhou o número de vítimas. Segundo o aeroporto, o acidente aconteceu por volta das 12h15 no horário de Brasília (10h15 no horário local).

Imagens gravadas por testemunhas mostram um incêndio de grandes proporções e uma densa coluna de fumaça após a queda. Dados de rastreamento indicam que o avião retornou ao aeroporto pouco depois de decolar. Mais cedo, a aeronave havia feito um voo entre Fort Lauderdale, na Flórida, e Statesville.

De acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA), o avião era um Cessna C550. A FAA informou ainda que a investigação ficará a cargo do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), em conjunto com o órgão regulador.

Greg Biffle tinha 55 anos e era um nome conhecido do automobilismo americano. Campeão da Busch Series em 2002, categoria de acesso à elite da Nascar, ele construiu carreira sólida na principal divisão, atualmente chamada de Nascar Cup, onde conquistou 19 vitórias entre 2003 e 2016. Seu melhor desempenho foi o vice-campeonato em 2005. Após deixar o calendário regular, fez apenas participações esporádicas, a última em 2022.

Conhecido entre os fãs como “Biff”, ele viajava com a esposa, Cristina, e os filhos Emma, de 14 anos, do primeiro casamento, e Ryder, de 6. O Aeroporto Regional de Statesville é conhecido por atender operações de aviação corporativa, incluindo empresas da Fortune 500 e equipes da Nascar, que mantém um de seus principais autódromos na região.

