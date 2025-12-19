Acesse sua conta
Enfermeiras são demitidas na Paraíba após tirar fotos sorrindo ao lado de corpo de jovem

Duas servidoras da cidade de Jacaraú foram desligadas pela prefeitura após posaram para uma foto ao lado de corpo de atleta da região.

  N

  Nauan Sacramento

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 12:04

Crédito: Redes Sociais

A Prefeitura Municipal de Jacaraú, no Litoral Norte da Paraíba, anunciou a demissão imediata de duas profissionais de saúde — uma enfermeira e uma técnica de enfermagem — após a repercussão de uma fotografia em que ambas aparecem sorridentes em um local de acidente fatal. Na imagem, as servidoras posam para a câmera enquanto, ao fundo, o corpo da vítima ainda permanecia no chão aguardando perícia.

A vítima foi identificada como Joel da Silva, de 25 anos, conhecido na região como "Joel Cobra", um atleta de jiu-jitsu. O acidente, envolvendo uma motocicleta, ocorreu na última terça-feira (16) em uma rodovia local.

Incidente e Repercussão

As servidoras integravam a equipe de socorro enviada ao local. No entanto, após a constatação do óbito, o registro fotográfico foi realizado em um momento de descontração que contrastava com a gravidade da cena. A foto circulou rapidamente em aplicativos de mensagens e redes sociais, gerando uma onda de indignação entre moradores, familiares da vítima e a comunidade esportiva.

Em nota oficial publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Jacaraú classificou a conduta como "inaceitável" e "desprovida de qualquer ética profissional ou humanitária".

"A gestão municipal não compactua com comportamentos que firam a dignidade humana e o respeito ao luto das famílias. Diante da gravidade dos fatos, as profissionais foram desligadas de seus quadros de forma imediata", diz trecho do comunicado.

Investigação Ética

Além da demissão administrativa, o caso deve ser encaminhado ao Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (Coren-PB). O órgão deve abrir um processo ético-disciplinar para apurar a conduta das profissionais, que podem sofrer sanções que variam de advertência à cassação definitiva do registro profissional.

Até o momento, as servidoras envolvidas não se manifestaram publicamente sobre o ocorrido. O corpo de Joel da Silva foi sepultado sob forte comoção na quarta-feira (17).

