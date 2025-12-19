Enfermeiras são demitidas na Paraíba após tirar fotos sorrindo ao lado de corpo de jovem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 12:04
A Prefeitura Municipal de Jacaraú, no Litoral Norte da Paraíba, anunciou a demissão imediata de duas profissionais de saúde — uma enfermeira e uma técnica de enfermagem — após a repercussão de uma fotografia em que ambas aparecem sorridentes em um local de acidente fatal. Na imagem, as servidoras posam para a câmera enquanto, ao fundo, o corpo da vítima ainda permanecia no chão aguardando perícia.
A vítima foi identificada como Joel da Silva, de 25 anos, conhecido na região como "Joel Cobra", um atleta de jiu-jitsu. O acidente, envolvendo uma motocicleta, ocorreu na última terça-feira (16) em uma rodovia local.
As servidoras integravam a equipe de socorro enviada ao local. No entanto, após a constatação do óbito, o registro fotográfico foi realizado em um momento de descontração que contrastava com a gravidade da cena. A foto circulou rapidamente em aplicativos de mensagens e redes sociais, gerando uma onda de indignação entre moradores, familiares da vítima e a comunidade esportiva.
Em nota oficial publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Jacaraú classificou a conduta como "inaceitável" e "desprovida de qualquer ética profissional ou humanitária".
"A gestão municipal não compactua com comportamentos que firam a dignidade humana e o respeito ao luto das famílias. Diante da gravidade dos fatos, as profissionais foram desligadas de seus quadros de forma imediata", diz trecho do comunicado.
Além da demissão administrativa, o caso deve ser encaminhado ao Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (Coren-PB). O órgão deve abrir um processo ético-disciplinar para apurar a conduta das profissionais, que podem sofrer sanções que variam de advertência à cassação definitiva do registro profissional.
Até o momento, as servidoras envolvidas não se manifestaram publicamente sobre o ocorrido. O corpo de Joel da Silva foi sepultado sob forte comoção na quarta-feira (17).