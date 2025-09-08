DECISÃO

Justiça dos EUA confirma sentença de R$ 450 milhões contra Donald Trump

O presidente americano responde a um processo de difamação contra uma autora que o acusou de estupro

Monique Lobo

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 20:57

Donald Trump Crédito: Joyce N. Boghosian/Fotos Públicas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perdeu uma batalha na Justiça americana e vai ter que pagar uma multa de 83,3 milhões de dólares, o equivalente a R$ 450 milhões.

A decisão de um tribunal de apelação foi proferida nesta segunda-feira (8). O presidente americano está respondendo a um processo por difamação contra a autora E. Jean Carroll após ela o acusar, em 2019, de estuprá-la em uma loja de departamentos na década de 1990.

“Concluímos que o tribunal distrital não cometeu erros em nenhuma das decisões recorridas e que os danos concedidos pelo júri foram razoáveis à luz dos fatos extraordinários e atrozes deste caso”, divulgou a Corte.