Justiça dos EUA confirma sentença de R$ 450 milhões contra Donald Trump

Monique Lobo
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 20:57
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perdeu uma batalha na Justiça americana e vai ter que pagar uma multa de 83,3 milhões de dólares, o equivalente a R$ 450 milhões.
A decisão de um tribunal de apelação foi proferida nesta segunda-feira (8). O presidente americano está respondendo a um processo por difamação contra a autora E. Jean Carroll após ela o acusar, em 2019, de estuprá-la em uma loja de departamentos na década de 1990.
“Concluímos que o tribunal distrital não cometeu erros em nenhuma das decisões recorridas e que os danos concedidos pelo júri foram razoáveis à luz dos fatos extraordinários e atrozes deste caso”, divulgou a Corte.
A primeira sentença aconteceu no início do ano passado. E. Jean Carroll revelou que sofreu insultos e provocações de presidente e que isso mobilizou seus seguidores a atacá-la na internet e destruir a sua reputação como colunista da revista Elle. "Eu estava vivendo em um novo universo", disse ela ao júri.