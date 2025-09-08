Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça dos EUA confirma sentença de R$ 450 milhões contra Donald Trump

O presidente americano responde a um processo de difamação contra uma autora que o acusou de estupro

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 20:57

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Joyce N. Boghosian/Fotos Públicas

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perdeu uma batalha na Justiça americana e vai ter que pagar uma multa de 83,3 milhões de dólares, o equivalente a R$ 450 milhões.

A decisão de um tribunal de apelação foi proferida nesta segunda-feira (8). O presidente americano está respondendo a um processo por difamação contra a autora E. Jean Carroll após ela o acusar, em 2019, de estuprá-la em uma loja de departamentos na década de 1990.

“Concluímos que o tribunal distrital não cometeu erros em nenhuma das decisões recorridas e que os danos concedidos pelo júri foram razoáveis à luz dos fatos extraordinários e atrozes deste caso”, divulgou a Corte.

A primeira sentença aconteceu no início do ano passado. E. Jean Carroll revelou que sofreu insultos e provocações de presidente e que isso mobilizou seus seguidores a atacá-la na internet e destruir a sua reputação como colunista da revista Elle. "Eu estava vivendo em um novo universo", disse ela ao júri.

Leia mais

Imagem - Tribunal decide que tarifas de Donald Trump são inconstitucionais

Tribunal decide que tarifas de Donald Trump são inconstitucionais

Imagem - Ex-Superman, Dean Cain vira agente anti-imigração do governo de Donald Trump

Ex-Superman, Dean Cain vira agente anti-imigração do governo de Donald Trump

Imagem - Papa Leão 14 criticou Donald Trump e vice no X: "Você não vê o sofrimento?"

Papa Leão 14 criticou Donald Trump e vice no X: "Você não vê o sofrimento?"

Mais recentes

Imagem - Bolsa cai 13% e moeda desaba após derrota do partido de Milei na Argentina

Bolsa cai 13% e moeda desaba após derrota do partido de Milei na Argentina
Imagem - Suprema Corte dos EUA autoriza detenção de pessoas baseada no sotaque

Suprema Corte dos EUA autoriza detenção de pessoas baseada no sotaque
Imagem - 'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque

'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque

MAIS LIDAS

Imagem - Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026
01

Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
02

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Especialista em etiqueta alerta: nunca chame o garçom fazendo gestos com as mãos
03

Especialista em etiqueta alerta: nunca chame o garçom fazendo gestos com as mãos

Imagem - Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas
04

Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas