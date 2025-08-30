'Trump está morto': agenda vazia e sumiço fazem boato viralizar nas redes sociais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 08:10
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 79 anos, virou assunto nas redes sociais neste sábado (30) após a frase “Trump está morto” se tornar um dos tópicos mais comentados no X (antigo Twitter). Até agora, mais de 200 mil mensagens com a expressão haviam sido postadas, levantando questionamentos sobre a saúde do republicano.
A ausência do presidente em alguns compromissos públicos e a aparição de um hematoma recorrente em sua mão reforçaram a onda de especulações. A agenda de compromissos vazia também chamou atenção. O tema ganhou força essa semana depois de uma entrevista do vice-presidente JD Vance ao jornal USA Today, na quarta (27). Ele afirmou que está preparado para assumir em caso de “uma tragédia terrível”, mas, ao mesmo tempo, ressaltou que Trump “está em forma, vibrante e com uma saúde incrivelmente boa”.
“Ele é a última pessoa a fazer ligações à noite e a primeira a telefonar pela manhã. Sim, tragédias acontecem, mas me sinto confiante de que o presidente está em boa forma, vai cumprir seu mandato e fazer grandes coisas pelo povo americano”, disse Vance. “E se, Deus me livre, ocorrer uma tragédia, não consigo imaginar um treinamento melhor do que os últimos 200 dias ao lado dele.”
O boato provocou reações diversas: enquanto alguns usuários fizeram piadas sobre a suposta morte, outros demonstraram preocupação com a saúde do presidente.
A Casa Branca não se manifestou oficialmente. Trump segue postando normalmente em sua rede social, a Truth, mas também não comentou o boato viral.
Problemas de saúde e atentados
Em julho, a Casa Branca informou que Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica após exames realizados devido a inchaço nas pernas. Um memorando oficial acrescentou que as imagens que mostravam hematomas em sua mão eram compatíveis com “irritação leve de tecidos moles”, atribuída a apertos de mão frequentes e ao uso de aspirina, prescrita como prevenção cardiovascular.
Trump também sobreviveu a duas tentativas de assassinato durante a atual campanha à reeleição, o que aumentou a atenção sobre sua segurança.
Essa, no entanto, não é a primeira vez que circulam notícias falsas sobre sua morte. Em setembro de 2023, a conta de Donald Trump Jr. no X foi hackeada, e o invasor publicou uma mensagem alegando que o então ex-presidente havia morrido e que ele próprio concorreria à presidência.