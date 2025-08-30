EUA

'Trump está morto': agenda vazia e sumiço fazem boato viralizar nas redes sociais

Presidente continua postando normalmente em sua rede social e não comentou boato

Carol Neves

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 08:10

Donald Trump Crédito: Joyce N. Boghosian/Fotos Públicas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 79 anos, virou assunto nas redes sociais neste sábado (30) após a frase “Trump está morto” se tornar um dos tópicos mais comentados no X (antigo Twitter). Até agora, mais de 200 mil mensagens com a expressão haviam sido postadas, levantando questionamentos sobre a saúde do republicano.

A ausência do presidente em alguns compromissos públicos e a aparição de um hematoma recorrente em sua mão reforçaram a onda de especulações. A agenda de compromissos vazia também chamou atenção. O tema ganhou força essa semana depois de uma entrevista do vice-presidente JD Vance ao jornal USA Today, na quarta (27). Ele afirmou que está preparado para assumir em caso de “uma tragédia terrível”, mas, ao mesmo tempo, ressaltou que Trump “está em forma, vibrante e com uma saúde incrivelmente boa”.

Agenda vazia de Trump Crédito: Reprodução

“Ele é a última pessoa a fazer ligações à noite e a primeira a telefonar pela manhã. Sim, tragédias acontecem, mas me sinto confiante de que o presidente está em boa forma, vai cumprir seu mandato e fazer grandes coisas pelo povo americano”, disse Vance. “E se, Deus me livre, ocorrer uma tragédia, não consigo imaginar um treinamento melhor do que os últimos 200 dias ao lado dele.”

O boato provocou reações diversas: enquanto alguns usuários fizeram piadas sobre a suposta morte, outros demonstraram preocupação com a saúde do presidente.

Parem de dizer que Donald Trump está morto. Isso está me deixando feliz e espero que não seja atoa minha felicidade. pic.twitter.com/po1BIyYwXu — 𝙒𝙚𝙨 ᵐᵃʸʰᵉᵐ (@lirouWes) August 30, 2025

gente se o trump morreu a macumba da alcione foi BABADO mesmo hein pq de quebra ainda leva o bolsonaro morto ou preso pic.twitter.com/jAbgyYfFiv — lola (@utopiamelf) August 30, 2025

não é possível que o último ato de agosto vai ser o Trump morto — Matheus (@matheuscaseca) August 30, 2025

Pessoal achando que o Trump está morto há três dias....surto rs — Michele Lima 🦥 (@micheleslima) August 30, 2025

A Casa Branca não se manifestou oficialmente. Trump segue postando normalmente em sua rede social, a Truth, mas também não comentou o boato viral.

Problemas de saúde e atentados

Em julho, a Casa Branca informou que Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica após exames realizados devido a inchaço nas pernas. Um memorando oficial acrescentou que as imagens que mostravam hematomas em sua mão eram compatíveis com “irritação leve de tecidos moles”, atribuída a apertos de mão frequentes e ao uso de aspirina, prescrita como prevenção cardiovascular.

Trump também sobreviveu a duas tentativas de assassinato durante a atual campanha à reeleição, o que aumentou a atenção sobre sua segurança.