Após boatos sobre morte, Trump é fotografado com neta indo jogar golfe

Movimentação do presidente foi registrada horas depois de boatos viralizarem nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 11:33

Foto foi publicada em vários jornais americanos, incluindo Mirror, que destacou que presidente tinha aparência
Foto foi publicada em vários jornais americanos, incluindo Mirror, que destacou que presidente tinha aparência "frágil" Crédito: Reprodução

O presidente americano Donald Trump foi visto na manhã deste sábado acompanhado da neta, Kai Trump, embarcando da Casa Branca em uma comitiva presidencial rumo ao Trump National Golf Club, em Sterling, Virgínia.

A aparição ocorre poucas horas depois de rumores sobre a morte de Trump circularem nas redes sociais, impulsionados pelo cancelamento de compromissos recentes e pela bandeira da Casa Branca a meio-mastro, entre outros detalhes como a agenda oficial vazia para o final de semana, três dias sem aparição pública e rumores sobre sua saúde. 

A agência Reuters registrou a movimentação do presidente, enquanto o “Inside Paper” publicou às 10h38 imagens de Trump chegando ao campo de golfe. Nas fotos, ele aparece cumprimentando pessoas em frente ao local, usando uma camisa branca e o boné vermelho com o característico slogan “Make America Great Again”.

O registro reforça o comentário do filho do presidente, Barron Trump, que havia afirmado em mensagem compartilhada que “literalmente nada está errado”, em meio aos rumores de sua morte que dominaram a hashtag #TrumpIsDead (Trump está morto).

O episódio ocorre após uma manhã de intensa especulação nas redes, motivada também por recentes notícias sobre a saúde do presidente, incluindo o diagnóstico de insuficiência venosa crônica divulgado pela Casa Branca, além de imagens de hematomas em sua mão, explicadas como resultado de apertos de mão frequentes. Apesar do alvoroço online, não há confirmação oficial de qualquer problema grave de saúde, e a bandeira a meio-mastro está relacionada à tragédia em uma escola de Minneapolis, não ao presidente.

