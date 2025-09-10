FESTA

Giulia Be quer presença de Lula em casamento com herdeiro: 'Se tem Trump...'

Cantora irá se casar com Connor Kennedy, sobrinho neto de John F. Kennedy, no ano que vem

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11:02

Conor Kennedy, Giulia Be e Lula em 2022 Crédito: Reprodução

O casamento de Giulia Be e Conor Kennedy foi adiado para o ano que vem. A cerimônia estava marcada inicialmente para novembro de 2025, mas foi remarcada para junho de 2026 já que a cantora irá lançar um álbum. A nova data dá mais tempo para o corte na lista de convidados. Mas um nome é certo: o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E isso é graças a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Há alguns meses, uma parte do que seria a lista de convidados vazou, e Trump estava entre os nomes citados. Segundo a cantora, o pai do noivo, secretário de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Robert Kennedy Jr., tem a lista de convidados dele. "E eu e o Conor temos a nossa. Então, se tem Trump, vai ter Lula também, sabe?", afirmou Giulia, em entrevista a Splash no The Town, em São Paulo.

"Primeiro tem aquela coisa 'Meu Deus, eu vou casar' e aí você começa a fazer uma lista, faz uma lista de mil pessoas e pensa: 'Será que eu quero essas mil pessoas no meu casamento?' Então, agora eu tô no processo de cortar a lista e tá sendo legal também, meio que repensar e fazer um casamento que tenha a nossa cara no final do dia", completou.

Conor é sobrinho-neto de John F. Kennedy, ex-presidente dos EUA. Em 2022, em meio a campanha presidencial no Brasil, ele e Giulia se encontraram com Lula. Na época, o casal demonstrou apoio ao petista.

Ainda na entrevista, Giulia se mostrou feliz com o adiamento do casório. "Eu já tava mandando referência do álbum pra wedding planner ("cerimonialista", em tradução livre), tava tudo confuso, então tô feliz com minha decisão", contou.