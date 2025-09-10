Giulia Be quer presença de Lula em casamento com herdeiro: 'Se tem Trump...'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11:02
O casamento de Giulia Be e Conor Kennedy foi adiado para o ano que vem. A cerimônia estava marcada inicialmente para novembro de 2025, mas foi remarcada para junho de 2026 já que a cantora irá lançar um álbum. A nova data dá mais tempo para o corte na lista de convidados. Mas um nome é certo: o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E isso é graças a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.
Há alguns meses, uma parte do que seria a lista de convidados vazou, e Trump estava entre os nomes citados. Segundo a cantora, o pai do noivo, secretário de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Robert Kennedy Jr., tem a lista de convidados dele. "E eu e o Conor temos a nossa. Então, se tem Trump, vai ter Lula também, sabe?", afirmou Giulia, em entrevista a Splash no The Town, em São Paulo.
Giulia Be
"Primeiro tem aquela coisa 'Meu Deus, eu vou casar' e aí você começa a fazer uma lista, faz uma lista de mil pessoas e pensa: 'Será que eu quero essas mil pessoas no meu casamento?' Então, agora eu tô no processo de cortar a lista e tá sendo legal também, meio que repensar e fazer um casamento que tenha a nossa cara no final do dia", completou.
Conor é sobrinho-neto de John F. Kennedy, ex-presidente dos EUA. Em 2022, em meio a campanha presidencial no Brasil, ele e Giulia se encontraram com Lula. Na época, o casal demonstrou apoio ao petista.
Ainda na entrevista, Giulia se mostrou feliz com o adiamento do casório. "Eu já tava mandando referência do álbum pra wedding planner ("cerimonialista", em tradução livre), tava tudo confuso, então tô feliz com minha decisão", contou.
Na semana anterior, Giulia havia gravado 20 clipes. "É o projeto da minha vida. São as melhores músicas que eu já escrevi, sem sombra de dúvida. É um projeto em 3 idiomas, então, finalmente vou poder mostrar uma bela trifurcação das minhas 3 vertentes e eu tô muito animada para ver a recepção do público", comentou.