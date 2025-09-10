Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Globo anuncia nova dança das cadeiras no jornalismo e planeja substituir apresentadores

Mudanças no 'Bom Dia Sábado' e busca por nova dupla de apresentadores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:54

Mudanças no 'Bom Dia Sábado' e busca por nova dupla de apresentadores
Mudanças no 'Bom Dia Sábado' e busca por nova dupla de apresentadores Crédito: Reprodução

A Globo anuncia mais uma rodada da chamada "dança das cadeiras" envolvendo seus telejornais matinais, desta vez atingindo o "Bom Dia Sábado". A emissora vai substituir a dupla de apresentadores Marcelo Pereira e Sabina Simonato, que passarão a se dedicar exclusivamente ao "Bom Dia São Paulo", segundo a coluna Canal D, do jornal O Dia.

O movimento faz parte de uma reestruturação iniciada com a saída de William Bonner do "Jornal Nacional", após 29 anos e meio, para ser substituído por César Tralli. O jornalista se despede da bancada em novembro e receberá homenagens especiais em diversos programas da Globo.

Apresentadores do Jornal Nacional

Hilton Gomes e Cid Moreira – Estreia em 1º de setembro de 1969 por Reprodução/Memória Globo
Ronaldo Rosas – 1971 a 1972, em substituição a Hilton Gomes por Reprodução
Sérgio Chapelin – 1972 a 1983; retorna em 1989 a 1996, sempre ao lado de Cid Moreira por Reprodução/Memória Globo
Celso Freitas – 1983 a 1989, formando dupla com Cid Moreira por Reprodução/Memória Globo
William Bonner e Lilian Witte Fibe – A partir de 1º de abril de 1996, substituindo Chapelin e Moreira por Reprodução/Memória Globo
William Bonner e Fátima Bernardes – A partir de 1998 até 2011 por Reprodução/TV Globo
William Bonner e Patrícia Poeta – 2011 a 2014 por Reprodução/TV Globo
William Bonner e Renata Vasconcellos – Desde 31 de outubro de 2014 por Reprodução/TV Globo
1 de 8
Hilton Gomes e Cid Moreira – Estreia em 1º de setembro de 1969 por Reprodução/Memória Globo

Com a saída de Simonato e Pereira do matinal, a emissora enfrenta dificuldades para encontrar uma nova dupla, já que os candidatos aceitam entrar no ar no sábado cedo apenas mediante aumento salarial. O "Bom Dia Sábado", que custa milhões por mês, não oferece o retorno financeiro esperado pela rede.

Em termos de audiência, o telejornal registrou no último fim de semana o melhor índice desde a estreia na Grande São Paulo (7,7 pontos), superando a primeira exibição (7,5) e ajudando a impulsionar "Pequenas Empresas & Grandes Negócios" (8,3) e "É de Casa" (8,4).

A saída de Sabina Simonato já era prevista desde que assumiu o "Bom Dia São Paulo" após a demissão de Rodrigo Bocardi em janeiro, em meio a rumores envolvendo o nome de Tralli.

Leia mais

Imagem - Amigo de Zé Felipe fica de fora de festa do filho de Virginia e provoca com indireta nas redes

Amigo de Zé Felipe fica de fora de festa do filho de Virginia e provoca com indireta nas redes

Imagem - Bolsa de gestante estoura durante gravação de podcast especial sobre gravidez

Bolsa de gestante estoura durante gravação de podcast especial sobre gravidez

Imagem - Danilo Gentili critica Luísa Sonza ao falar de objetificação: ‘Só sabe mostrar o rabo’

Danilo Gentili critica Luísa Sonza ao falar de objetificação: ‘Só sabe mostrar o rabo’

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Descubra qual o melhor dia para cortar o cabelo em setembro

Descubra qual o melhor dia para cortar o cabelo em setembro
Imagem - Trabalho, saúde e amor: 5 signos terão reviravoltas nos próximos 15 dias

Trabalho, saúde e amor: 5 signos terão reviravoltas nos próximos 15 dias

MAIS LIDAS

Imagem - Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus
01

Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus

Imagem - Aluno de medicina é suspenso de faculdade por ameaça de massacre
02

Aluno de medicina é suspenso de faculdade por ameaça de massacre

Imagem - Vídeo mostra momento em que delegada é sequestrada em Salvador; veja
03

Vídeo mostra momento em que delegada é sequestrada em Salvador; veja

Imagem - SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG
04

SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG