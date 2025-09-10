TELEVISÃO

Globo anuncia nova dança das cadeiras no jornalismo e planeja substituir apresentadores

Mudanças no 'Bom Dia Sábado' e busca por nova dupla de apresentadores

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:54

A Globo anuncia mais uma rodada da chamada "dança das cadeiras" envolvendo seus telejornais matinais, desta vez atingindo o "Bom Dia Sábado". A emissora vai substituir a dupla de apresentadores Marcelo Pereira e Sabina Simonato, que passarão a se dedicar exclusivamente ao "Bom Dia São Paulo", segundo a coluna Canal D, do jornal O Dia.

O movimento faz parte de uma reestruturação iniciada com a saída de William Bonner do "Jornal Nacional", após 29 anos e meio, para ser substituído por César Tralli. O jornalista se despede da bancada em novembro e receberá homenagens especiais em diversos programas da Globo.

Com a saída de Simonato e Pereira do matinal, a emissora enfrenta dificuldades para encontrar uma nova dupla, já que os candidatos aceitam entrar no ar no sábado cedo apenas mediante aumento salarial. O "Bom Dia Sábado", que custa milhões por mês, não oferece o retorno financeiro esperado pela rede.

Em termos de audiência, o telejornal registrou no último fim de semana o melhor índice desde a estreia na Grande São Paulo (7,7 pontos), superando a primeira exibição (7,5) e ajudando a impulsionar "Pequenas Empresas & Grandes Negócios" (8,3) e "É de Casa" (8,4).