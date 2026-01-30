Acesse sua conta
Pepsi 'rouba' urso polar da Coca-Cola em nova propaganda: 'Hora de se libertar'

Campanha usa humor, referências pop e pesquisa em 34 mercados para reacender rivalidade histórica entre as marcas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15:18

Urso polar preferiu versão da Pepsi
Urso polar preferiu versão da Pepsi Crédito: Reprodução

A rivalidade entre Pepsi e Coca-Cola volta a ganhar destaque no Super Bowl deste ano. Em sua nova campanha, a Pepsi aposta no humor e na provocação ao colocar um urso polar - símbolo clássico associado à concorrente - para participar de um teste cego de refrigerantes. O resultado surpreende: o personagem escolhe a Pepsi Black em vez da Coca-Cola Zero.

A ação retoma o conceito de testes cegos já explorado pela marca em 2022, quando consumidores assumidamente fãs da Coca-Cola foram convidados a experimentar os produtos na campanha “Ex *** Lovers”. Agora, porém, a provocação sobe de nível ao transformar o “mascote” do rival no protagonista da história.

Após descobrir sua preferência, o urso inicia uma jornada de autoconhecimento que inclui sessões de terapia conduzidas por Taika Waititi, diretor do comercial, além de uma cena que faz referência a um episódio recente envolvendo um show do Coldplay. Tudo isso embalado pela música “I Want to Break Free”, da banda Queen.

O filme é respaldado por uma pesquisa realizada pela própria Pepsi, na qual 66% dos participantes afirmaram preferir a Pepsi Black à Coca-Cola Zero em testes cegos. O levantamento foi conduzido em 34 mercados.

Fora da tela, a campanha também traz uma alfinetada indireta. Gustavo Reyna, vice-presidente de marketing da Pepsi, fez questão de destacar que o urso da peça foi criado em CGI, mas sem uso de inteligência artificial. “Se há algo em que acreditamos, é no craft e na criatividade das nossas pessoas, talentos e parceiros. Estamos trazendo o urso à vida através desses talentos”, afirmou, em referência às críticas recebidas pela Coca-Cola após lançar um comercial de Natal totalmente feito com IA.

O filme estreia na TV no dia 9 de fevereiro, durante a transmissão do Super Bowl. 

