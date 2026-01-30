CRIME AMBIENTAL

Peixe de 1,4 metro morre após ser retirado de aquário por dois homens para fazer foto

Dupla entrou em parque aquático após o fechamento e manteve o animal fora d’água para fotos

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09:12

Peixe de 1,4 metro morre após ser retirado de aquário por dois homens para fazer foto Crédito: Divulgação

Um peixe da espécie tarpão de cerca de 1,4 metro morreu após ser retirado da água por dois homens que invadiram o Aquário Encounters of Florida Keys, em Marathon, na Flórida, durante a madrugada. De acordo com informações do Gabinete do Xerife do Condado de Monroe (MCSO), Derrick Lee Vivian, 25 anos, e Christopher Jeffrey Smith, 20, foram acusados de furto qualificado e de retirar da água um tarpão com mais de 40 polegadas. A prática é proibida pela legislação estadual.

Imagens de câmeras de segurança mostram a entrada dos suspeitos no parque por volta das 2h50 do dia 25 de maio, horas após o fechamento do local. Eles tiraram o animal de uma lagoa privada, habitat do peixe, e o mantiveram fora d’água por cerca de cinco minutos para fotografias. O tarpão foi devolvido à lagoa, mas o peixe foi encontrado morto por funcionários pouco depois. Vivian foi preso em 8 de novembro de 2025, e Smith foi fichado na prisão nesta quarta-feira (28), segundo as autoridades. Para réus primários, a pena pode chegar a 60 dias de prisão e multa de até US$ 500.

De acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC), tarpons com mais de 40 polegadas devem permanecer na água, exceto em casos específicos de registro de recorde com etiqueta apropriada. A comissão recomenda manter o peixe — especialmente as guelras — submerso pelo máximo de tempo possível, dentro dos limites de segurança, para reduzir o estresse e aumentar as chances de sobrevivência.

O tarpão é uma espécie costeira popularmente conhecida no Brasil como pirapema ou camurupim. Ele pode atingir mais de 2m de comprimento total e pesar até 150 quilos. O tarpão é considerado um ícone da pesca esportiva de água salgada. A FWC alerta que o estresse da briga durante a captura pode comprometer a sobrevivência do animal, além do risco de predação por tubarões enquanto o peixe é recolhido; nesses casos, a orientação é trazer o peixe rapidamente e cortar a linha o mais próximo possível do anzol.