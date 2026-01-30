Acesse sua conta
Peixe de 1,4 metro morre após ser retirado de aquário por dois homens para fazer foto

Dupla entrou em parque aquático após o fechamento e manteve o animal fora d’água para fotos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09:12

Peixe de 1,4 metro morre após ser retirado de aquário por dois homens para fazer foto
Peixe de 1,4 metro morre após ser retirado de aquário por dois homens para fazer foto Crédito: Divulgação

Um peixe da espécie tarpão de cerca de 1,4 metro morreu após ser retirado da água por dois homens que invadiram o Aquário Encounters of Florida Keys, em Marathon, na Flórida, durante a madrugada. De acordo com informações do Gabinete do Xerife do Condado de Monroe (MCSO), Derrick Lee Vivian, 25 anos, e Christopher Jeffrey Smith, 20, foram acusados de furto qualificado e de retirar da água um tarpão com mais de 40 polegadas. A prática é proibida pela legislação estadual.

Imagens de câmeras de segurança mostram a entrada dos suspeitos no parque por volta das 2h50 do dia 25 de maio, horas após o fechamento do local. Eles tiraram o animal de uma lagoa privada, habitat do peixe, e o mantiveram fora d’água por cerca de cinco minutos para fotografias. O tarpão foi devolvido à lagoa, mas o peixe foi encontrado morto por funcionários pouco depois. Vivian foi preso em 8 de novembro de 2025, e Smith foi fichado na prisão nesta quarta-feira (28), segundo as autoridades. Para réus primários, a pena pode chegar a 60 dias de prisão e multa de até US$ 500.

De acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC), tarpons com mais de 40 polegadas devem permanecer na água, exceto em casos específicos de registro de recorde com etiqueta apropriada. A comissão recomenda manter o peixe — especialmente as guelras — submerso pelo máximo de tempo possível, dentro dos limites de segurança, para reduzir o estresse e aumentar as chances de sobrevivência.

O tarpão é uma espécie costeira popularmente conhecida no Brasil como pirapema ou camurupim. Ele pode atingir mais de 2m de comprimento total e pesar até 150 quilos. O tarpão é considerado um ícone da pesca esportiva de água salgada. A FWC alerta que o estresse da briga durante a captura pode comprometer a sobrevivência do animal, além do risco de predação por tubarões enquanto o peixe é recolhido; nesses casos, a orientação é trazer o peixe rapidamente e cortar a linha o mais próximo possível do anzol.

O MCSO também informou que, em 2024, Smith havia sido autuado por posse de um robalo fora de época e abaixo do tamanho permitido. Na ocasião, agentes abordaram um sedã Nissan em Marathon por suspeita de película escura ilegal; durante a busca, foi encontrado um robalo em um balde. A pesca do robalo é regulamentada desde a década de 1950 na Flórida, com períodos de defeso e limite de um peixe por pessoa por dia, conforme a FWC.

